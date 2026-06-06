Die Schweizer WM-Gegner absolvieren ihre letzten Testspiele. Hier bleiben Sie über ihr Abschneiden informiert.

Legende: Trennen sich unentschieden Kanadas Cyle Larin (l.) und Irlands Adam Idah. Christopher Katsarov The Canadian Press via AP

Kanada: Unentschieden gegen Irland

Kanada ist im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Irland nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die «Ahornblätter» waren durch ein Eigentor von Jake O'Brien in Führung gegangen (23.), Chiedozie Ogbene glich per Penalty-Nachschuss aus (61.). In der Gruppe B mit der Schweiz, Bosnien-Herzegowina und Katar peilt Kanada die ersten WM-Punkte an. Auftakt ist am 12. Juni gegen Bosnien – wohl noch ohne Captain Alphonso Davies (Bayern), der im Mai verletzt ausfiel. Die Nati wartet zum Vorrunden-Abschluss am 24. Juni in Vancouver auf die Kanadier. Irland konnte sich nicht für die WM in Übersee qualifizieren.

Bosnien-Herzegowina testet am Samstagabend gegen Panama, während sich Katar mit El Salvador duelliert.

FIFA WM 2026