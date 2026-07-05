Mit Frankreich ist der erste Halbfinalist der WM bekannt. Die 3 weiteren Tickets für die Runde der letzten Vier werden in folgenden Begegnungen ausgemacht:

2. Viertelfinal: Spanien vs. Belgien

Spieldatum: Freitag, 10. Juli, um 21:00 Uhr

Spielort: Los Angeles, USA – Kapazität: 70'000

Bisherige WM-Duelle: Spanien - Belgien 1:1 n.V., 4:5 n.P. (1986, Viertelfinal), Belgien - Spanien 1:2 (1990, Gruppenphase)

Zwischen Spanien und Belgien kommt es 40 Jahre später zur Viertelfinal-Neuauflage. Damals am 22. Juni 1986 behielten die «Roten Teufel» im mexikanischen Puebla im Elfmeterschiessen die Oberhand. Die Revanche gelang den Spaniern 4 Jahre später bei der WM in Italien, als sie mit einem 2:1-Erfolg in Verona den Gruppensieg perfekt machten. Beim Wiedersehen am Freitag in Los Angeles wird Spaniens Goalie Unai Simon versuchen, seine weisse Weste zu wahren und damit seinen WM-Rekord (609 Minuten ohne Gegentor) weiter auszubauen.

3. Viertelfinal: Norwegen vs. England

Spieldatum: Samstag, 11. Juli, um 23:00 Uhr

Spielort: Miami, USA – Kapazität: 65'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Erling Haaland gegen Harry Kane: Die Fans im Miami-Stadion können sich auf ein Duell zweier Tormaschinen freuen. Norwegens Haaland traf bei dieser WM bisher 7 Mal, Englands Kane «nur» 6 Mal. Beide Mittelstürmer waren massgeblich am Weiterkommen ihrer Teams – gegen Brasilien (2:1) respektive gegen Mexiko (3:2) – beteiligt. Dieses Aufeinandertreffen im WM-Viertelfinal ist das 1. Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften seit mehr als 33 Jahren. Damals in der Quali für die WM 1994 blieb England 2 Mal sieglos (1:1, 0:2).

4. Viertelfinal: Argentinien vs. Schweiz

Spieldatum: Sonntag, 12. Juli, um 03:00 Uhr

Spielort: Kansas City, USA – Kapazität: 73'000

Bisherige WM-Duelle: Argentinien – Schweiz 2:0 (1966, Gruppenphase), Argentinien – Schweiz 1:0 n.V (2014, Achtelfinal)

Die Schweiz trifft im Viertelfinal auf keinen Geringeren als den amtierenden Weltmeister. Das letzte WM-Aufeinandertreffen mit Argentinien weckt bei der Schweiz keine guten Erinnerungen. In der Verlängerung unterlag die Nati dem späteren Vize-Weltmeister an der WM 2014 nach tollem Kampf mit 0:1. 12 Jahre später bietet sich der Schweiz die Chance auf Revanche. Dabei gilt es Lionel Messi in Schach zu halten: Der 39-Jährige führt die Torschützenliste mit 8 Treffern an. Auch sonst verfügen die Argentinier über eine Vielzahl an Top-Spielern – Enzo Fernandez, Julian Alvarez oder Lisandro Martinez, um nur einige zu nennen.

Der bisherige Viertelfinal:

Service zur FIFA WM 2026