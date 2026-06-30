Wer trifft in der 2. Runde der K.o.-Phase an der WM-Endrunde in Nordamerika zwischen dem 4. und 7. Juli auf wen? Hier gibt's den kompakten Überblick.

Legende: Der Weg zum Titel So sieht er aus. SRF

Das Tableau mit den letzten 16 im Turnier verbliebenen Mannschaften bei der WM 2026 in Nordamerika steht. Untenstehend finden Sie in aller Kürze eine Übersicht zu den Achtelfinal-Affichen (alle Angaben in Schweizer Zeit und sämtliche Spiele sind live bei SRF zu sehen):

1. Achtelfinal: Kanada vs. Marokko

Spieldatum: Samstag, 4. Juli, um 19:00 Uhr

Spielort: Houston, USA – Kapazität: 72'000

Bisheriges WM-Duell: Kanada - Marokko 1:2 (2022, Gruppenphase)

Gutes Omen für Marokko? Auf dem Weg in den WM-Halbfinal vor vier Jahren wurde Kanada im dritten Gruppenspiel bezwungen. Marokko erzielte dabei alle drei Treffer: Nach dem Doppelschlag durch Hakim Ziyech und Youssef En-Nesyri unterlief Nayef Aguerd ein Eigentor. Die Nordafrikaner sind gegen den Co-Gastgeber erneut zu favorisieren, muss Kanada doch wie schon im Sechzehntelfinal «auswärts» in den USA antreten.

2. Achtelfinal: Paraguay vs. Frankreich

Spieldatum: Samstag, 4. Juli, um 23:00 Uhr

Spielort: Philadelphia, USA – Kapazität: 69'000

Bisheriges WM-Duell: Frankreich - Paraguay 1:0 n.V. (1998, Achtelfinal)

Paraguay kegelte sensationell die Deutschen aus dem Turnier und verhinderte damit das Top-Duell im Achtelfinal. Die Südamerikaner sind als schlechtestes drittplatziertes Team in der K.o.-Phase eine vermeintlich tiefe Hürde für Frankreich. «Les Bleus» haben gegen Paraguay in fünf Aufeinandertreffen noch nie verloren.

3. Achtelfinal: Brasilien vs. Norwegen

Spieldatum: Sonntag, 5. Juli, um 22:00 Uhr

Spielort: New York City – Kapazität: 82'500

Bisheriges WM-Duell: Norwegen - Brasilien 2:1 (1998, Gruppenphase)

Die Affiche zwischen Brasilien und Norwegen dürfte auch zum Duell der beiden Superstars Vinicius Junior und Erling Haaland werden. Auch wenn das norwegische Tormonster seine Nation mit dem 5. WM-Tor in den Achtelfinal schoss, geht Brasilien als Rekordweltmeister favorisiert in das Kräftemessen. Die Geschichte spricht jedoch für die Skandinavier: Sie gewannen die einzige WM-Direktbegegnung 1998 in der Gruppenphase.

4. Achtelfinal: Mexiko vs. England

Spieldatum: Montag, 6. Juli, um 02:00 Uhr

Spielort: Mexico City – Kapazität: 83'000

Bisheriges WM-Duell: England - Mexiko 2:0 (1966, Gruppenphase)

Mexiko träumt vom 1. Viertelfinal seit der Heim-WM vor 40 Jahren. Gegner im Achtelfinal ist England. Die beiden trafen bisher 9 Mal aufeinander – letztmals vor 16 Jahren. Das einzige Duell, welches kein Freundschaftsspiel war, ist das WM-Gruppenspiel 1966. Damals setzten sich die «Three Lions» 2:0 durch und gewannen später den Titel. Auf dem Papier ist England auch heuer Favorit. Aber Vorsicht: Mexiko hat bislang an der WM auf ganzer Linie überzeugt.

5. Achtelfinal: Portugal vs. Spanien

Spieldatum: Montag, 6. Juli, um 21:00 Uhr

Spielort: Dallas, USA – Kapazität: 94'000

Bisheriges WM-Duell: Portugal – Spanien 3:3 (2018, Gruppenphase)

Diese beiden Teams könnten sich gut und gerne auch in einem WM-Endspiel gegenüberstehen. In den USA treffen sie nun bereits im Achtelfinal aufeinander. Das heisst: Ein heisser Favorit auf den WM-Titel wird bereits früh die Heimreise antreten müssen. Letztmals begegneten sich Spanien und Portugal vor etwas mehr als einem Jahr im Nations-League-Final. Die Portugiesen setzten sich mit 5:3 im Penaltyschiessen durch, nachdem es nach 120 Minuten 2:2 gestanden hatte.

6. Achtelfinal: USA vs. Belgien

Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 02:00 Uhr

Spielort: Seattle, USA – Kapazität: 69'000

Bisherige WM-Duelle: Belgien - USA 2:1 n.V. (2014, Achtelfinal), USA - Belgien 3:0 (1930)

Die USA blühen vor Heimpublikum auf. Sie stiessen gegen Bosnien-Herzegowina souverän in den Achtelfinal vor und treffen dort auf ein Belgien, das gegen den Senegal erst in den Schlussminuten überzeugte und sich in der Verlängerung den Sieg holte. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams vor gut drei Monaten entschieden die «Roten Teufel» mit 5:2 klar für sich.

7. Achtelfinal: Argentinien vs. Ägypten

Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 18:00 Uhr

Spielort: Atlanta, USA – Kapazität: 75'000

Erstes WM-Duell dieser Mannschaften

Der Titelverteidiger hielt sich im Sechzehntelfinal gegen Kap Verde schadlos. Argentinien qualifizierte sich jedoch nur mit grosser Mühe und nach Verlängerung für die Runde der letzten 16, wo Ägypten wartet. Auch das Team um Mohamed Salah musste lange bibbern. Erst im Penaltyschiessen konnte man Australien eliminieren.

8. Achtelfinal: Schweiz vs. Kolumbien

Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 22:00 Uhr

Spielort: Vancouver, Kanada – Kapazität: 52'497

Bisheriges WM-Duell: Schweiz – Kolumbien 0:2 (1994, Gruppenphase)

Der Schweizer Weg in den WM-Viertelfinal führt über Kolumbien. Die spielstarken Südamerikaner treffen auf eine Nati, die ebenfalls gerne das Geschehen kontrolliert. Es dürfte also ein spannendes Duell geben in Vancouver, wo Granit Xhaka und Co. nun bereits zwei Siege feiern durften. An das letzte Duell der beiden Teams in Nordamerika hat die Schweiz derweil nicht die besten Erinnerungen: An der WM 1994 unterlag die Nati Kolumbien in den USA mit 0:2.

Service zur FIFA WM 2026