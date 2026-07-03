Die Schweiz verbleibt an der WM 2026 in Nordamerika im Turnier. Als Gegner kommen am Dienstagabend Kolumbien oder Ghana in Frage. Wir zeigen den weiteren Weg auf.

Das Schweizer Nationalteam steht an der 23. Fussball-WM im Achtelfinal. Mit einem 2:0 über Algerien nahm die Auswahl von Trainer Murat Yakin die erste Hürde in der K.o.-Phase an der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.

Der Achtelfinal mit der Schweiz steigt am kommenden Dienstagabend (um 22:00 Uhr MESZ, live bei SRF zu sehen), er ist als letzter terminiert. Noch nicht bekannt ist der Gegner: Erst am Samstag, 4. Juli, ab 3:30 Uhr Schweizer Zeit, fallen in Kansas City im letzten Sechzehntelfinal-Duell überhaupt die Würfel zwischen Kolumbien und Ghana.

Aller guten Dinge sind drei in Vancouver?

Klar ist hingegen der Spielort: Es geht erneut in Vancouver weiter – wie sich entpuppt hat, dem Erfolgspflaster für die SFV-Auswahl an diesem Turnier. Im BC Place Stadium in der rund 750'000 Einwohner zählenden Metropole kommt die Schweiz zu einem dritten Auftritt: Nach dem erfolgreichen Sechzehntelfinal und nachdem an gleicher Stätte zum Vorrundenabschluss dort schon Co-Gastgeber Kanada mit 2:1 bezwungen wrden war.

Dann hat der Schauplatz in British Columbia, einer von ursprünglich 16 Spielorten, an der Endrunde ausgedient. Überhaupt verabschieden sich Kanada und Mexiko als Ausrichter. Ab den Viertelfinals wird nur noch in den USA gespielt.

Ein erster Vergleich mit den zwei möglichen Gegnern

Kolumbien, die Weltnummer 11, steht zum 7. Mal an einer WM. Im Leistungsausweis der Lateinamerikaner sticht der Viertelfinal-Einzug 2014 heraus.



In der Gruppe K schlug sich Kolumbien wie folgt: 3:1 vs. Usbekistan; 1:0 vs. DR Kongo; 0:0 vs. Portugal



Direktduelle (4): Schweiz vs. Kolumbien: 1 Sieg – 1 Unentschieden – 2 Niederlagen (beim einzigen WM-Duell in der Gruppenphase 1994 unterlag die Schweiz mit 0:2)

Ghana, die Weltnummer 65, steht zum 5. Mal an einer WM. Letztmals waren die Westafrikaner, 4-facher Champion auf ihrem Kontinent, 2018 in Russland auf der WM-Bühne abwesend. Wie Kolumbien hat auch Ghana einen Viertelfinal-Vorstoss als Bestresultat vorzuweisen, dieser datiert von 2010.



In der Gruppe L schlug sich Ghana wie folgt: 1:0 vs. Panama; 0:0 vs. England; 1:2 vs. Kroatien



Direktduelle (1): Schweiz vs. Ghana: 1 Niederlage (kein WM-Duell)

Das mögliche Szenario bis zum Schluss ...

Wenn am Samstag der Achtelfinal-Kontrahent für die Schweizer bekannt wird, ziehen diese nochmals einen freien Tag ein. Im Anschluss nähern sie sich ihrem nächsten Ernstkampf am Dienstagabend in Vancouver an.

Und so könnte hinterher der Weg an der Endrunde gar noch weitergehen (alle Angaben in MESZ)

Viertelfinal: Sonntag, 12. Juli, 03:00 Uhr in Kansas City

Halbfinal: Mittwoch, 15. Juli, 21:00 Uhr in Atlanta

Kleiner Final: Samstag, 18. Juli, 23:00 Uhr in Miami

Final: Sonntag, 19. Juli, 21:00 Uhr in New York City

Service zur WM