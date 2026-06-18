Die Partie zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina können Sie am Donnerstag live auf SRF zwei oder als Livestream in der Sport App mitverfolgen. Ab 20:10 Uhr stimmen wir Sie auf das Spiel ein, um 21:00 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Auf Radio SRF 3 wird die Partie durchkommentiert.