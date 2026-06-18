18:00 Uhr: Tschechien – Südafrika
- Spielort: Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000
- Übertragungsstart SRF info & SRF Sport App: 17:30 Uhr (ab ca. 18:15 Uhr auf SRF zwei)
- Zu Gast im SRF-Studio: Lutz Pfannenstiel
In der 2. Runde der Gruppe A treffen zunächst die beiden Verlierer-Teams aus den Auftakt-Partien aufeinander. Sowohl Tschechien (1:2 gegen Südkorea) als auch Südafrika (0:2 gegen Mexiko) stehen gehörig unter Druck. Bei einer weiteren Niederlage ist das vorzeitige WM-Out sehr nahe.
21:00 Uhr: Schweiz – Bosnien und Herzegowina
- Spielort: Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:10 Uhr
Nach dem enttäuschenden 1:1 im Startspiel gegen Katar steht die Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina ebenfalls bereits unter Druck. Ein Sieg gegen den Aussenseiter, der sich in den Playoffs gegen Italien für die Endrunde qualifiziert hatte, ist Pflicht. Ansonsten ist für das Team von Trainer Murat Yakin der angepeilte Gruppensieg wohl weg.
00:00 Uhr: Kanada – Katar
- Spielort: BC Place Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:45 Uhr
Co-Gastgeber Kanada kann in der «Schweizer Gruppe» B mit einem Sieg gegen den Aussenseiter einen grossen Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Doch die Kanadier dürften spätestens nach Katars Auftritt gegen die Schweiz gewarnt sein. Katar-Coach Julen Lopetegui setzt auf eine schwer knackbare Defensive. Und offensiv haben die Katarer bewiesen, dass sie immer wieder gefährliche Nadelstiche setzen können.
03:00 Uhr: Mexiko – Südkorea
- Spielort: Guadalajara-Stadion, Mexiko, Kapazität: 48'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr
Bereits zum 3. Mal treffen Co-Gastgeber Mexiko und Tschechien an einer WM-Endrunde aufeinander. Mexiko konnte die beiden bisherigen Duelle für sich entscheiden (1998 und 2018). Überhaupt haben die Mexikaner an einer WM noch nie gegen ein Team aus dem asiatischen Raum verloren, geschweige denn Punkte abgegeben. Ein besonderes Augenmerk wird Mexiko auf Heung-min Son haben: Der südkoreanische Superstar hat in den letzten 3 Direktduellen zweimal getroffen. Der Sieger der Partie kann mit 6 Punkten auf dem Konto die K.o.-Phase wohl planen.
05:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt
In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.