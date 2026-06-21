18:00 Uhr: Spanien – Saudi-Arabien
- Spielort: Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 17:30 Uhr
- Zu Gast im SRF-Studio: Lutz Pfannenstiel
Kaum jemand hätte gedacht, dass der amtierende Europameister mit nur einem Punkt auf dem Konto in den 2. Spieltag der Gruppe H steigt. Doch die Spanier brachten es am vergangenen Montag nicht fertig, gegen den WM-Debütanten Kap Verde ein Tor zu erzielen. Nun wollen es Lamine Yamal und Co. gegen Saudi-Arabien besser machen.
21:00 Uhr: Belgien – Iran
- Spielort: Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:30 Uhr
- Zu Gast im SRF-Studio: Lutz Pfannenstiel und René Weiler
Wie in der Gruppe H steht auch in der Gruppe G nach den ersten Spielen alles auf pari. Nach dem 1:1 gegen Ägypten ist Belgien gegen den Iran gefordert, um im Hinblick auf das Weiterkommen nicht unnötig ins Zittern zu geraten. Der Iran seinerseits wird versuchen, trotz den widrigen Voraussetzungen aufgrund der Einreise-Restriktionen bestmöglich dagegenzuhalten.
23:20 Uhr: Nati-Magazin
In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.
00:00 Uhr: Uruguay – Kap Verde
- Spielort: Miami-Stadion, USA, Kapazität: 65'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:40 Uhr
Trotz klarer Feldüberlegenheit und deutlich mehr Torchancen musste sich Uruguay in seinem ersten Spiel gegen Saudi-Arabien mit einer Punkteteilung begnügen. Angesichts dessen, dass die «Celeste» im abschliessenden Vorrundenspiel noch auf Spanien trifft, ist ein Sieg gegen Underdog Kap Verde fast schon Pflicht. Allerdings müssen die Uruguayer erstmal einen Weg vorbei am kapverdischen Abwehrbollwerk finden.
03:00 Uhr: Neuseeland – Ägypten
- Spielort: BC Place, Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr
Die Neuseeländer gaben in ihrem Startspiel gegen den Iran zweimal eine Führung noch preis und verpassten so die Überraschung. Eine solche wäre es auch, wenn die Mannschaft vom ozeanischen Kontinent die Ägypter bezwingen würde. Das Team um Mohamed Salah steigt als Favorit in das Duell.
05:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt
In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.