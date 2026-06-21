Spanien braucht nach dem blamablen 0:0 gegen Kap Verde eine Reaktion. Auch Belgien strebt den ersten Sieg an.

18:00 Uhr: Spanien – Saudi-Arabien

Spielort: Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000

Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Lutz Pfannenstiel

Kaum jemand hätte gedacht, dass der amtierende Europameister mit nur einem Punkt auf dem Konto in den 2. Spieltag der Gruppe H steigt. Doch die Spanier brachten es am vergangenen Montag nicht fertig, gegen den WM-Debütanten Kap Verde ein Tor zu erzielen. Nun wollen es Lamine Yamal und Co. gegen Saudi-Arabien besser machen.

21:00 Uhr: Belgien – Iran

Spielort: Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000

Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Lutz Pfannenstiel und René Weiler

Wie in der Gruppe H steht auch in der Gruppe G nach den ersten Spielen alles auf pari. Nach dem 1:1 gegen Ägypten ist Belgien gegen den Iran gefordert, um im Hinblick auf das Weiterkommen nicht unnötig ins Zittern zu geraten. Der Iran seinerseits wird versuchen, trotz den widrigen Voraussetzungen aufgrund der Einreise-Restriktionen bestmöglich dagegenzuhalten.

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23:20 Uhr: Nati-Magazin

In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.

00:00 Uhr: Uruguay – Kap Verde

Spielort: Miami-Stadion, USA, Kapazität: 65'000

Miami-Stadion, USA, Kapazität: 65'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:40 Uhr

Trotz klarer Feldüberlegenheit und deutlich mehr Torchancen musste sich Uruguay in seinem ersten Spiel gegen Saudi-Arabien mit einer Punkteteilung begnügen. Angesichts dessen, dass die «Celeste» im abschliessenden Vorrundenspiel noch auf Spanien trifft, ist ein Sieg gegen Underdog Kap Verde fast schon Pflicht. Allerdings müssen die Uruguayer erstmal einen Weg vorbei am kapverdischen Abwehrbollwerk finden.

Legende: Führt er Uruguay zum ersten «Dreier»? Federico Valverde. Imago Images/Enzo Santos Barreiro

03:00 Uhr: Neuseeland – Ägypten

Spielort: BC Place, Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000

BC Place, Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr

Die Neuseeländer gaben in ihrem Startspiel gegen den Iran zweimal eine Führung noch preis und verpassten so die Überraschung. Eine solche wäre es auch, wenn die Mannschaft vom ozeanischen Kontinent die Ägypter bezwingen würde. Das Team um Mohamed Salah steigt als Favorit in das Duell.

05:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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