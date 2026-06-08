In den letzten Testspielen vor der WM haben Frankreich und Spanien als Sieger vom Platz gehen können.

Legende: Der entscheidende Mann Michael Olise. IMAGO / ZUMA Press

Frankreich gewinnt knapp

WM-Mitfavorit Frankreich hat sich nach der 1:2-Niederlage gegen die Elfenbeinküste vom Donnerstag am Montag mit einem Sieg zurückgemeldet. Die Franzosen besiegten Nordirland in Lille mit 3:1. Bayern-Flügel Michael Olise brillierte und traf dreifach. Besonders sein dritter Treffer war sehenswert. Patrick Kelly verkürzte für die Nordiren in der 64. Minute zwischenzeitlich zum 1:2. Für das Team von Trainer Didier Deschamps geht die WM am 16. Juni gegen den Senegal los.

Spanien gegen Peru ohne Mühe

Auch ohne die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams hat Europameister Spanien im mexikanischen Puebla eine erfolgreiche Generalprobe gezeigt. Eine Woche vor seinem Auftaktspiel gegen Kap Verde schlug der Titelkandidat Peru 3:1. Es trafen Mikel Oyarzabal (2.) und Pedri (32.), dazu unterlief dem peruanischen Torhüter Pedro Gallese ein Eigentor (53.). Stürmer Jairo Velez verkürzte später zum Endstand. Nationaltrainer Luis de la Fuente tauschte im Spielverlauf seine komplette Mannschaft aus.

Niederlande dank Penaltys

Die Niederlande haben ihren letzten Test in New York gegen Usbekistan mit 2:1 gewonnen. Der Sieg gegen den WM-Debütanten kam etwas glücklich zustande. Die «Elftal» führte dank einem Penalty von Cody Gakpo (32.) bis in die Schlussminuten. In der 87. Minute flog Guus Til vom Platz, danach glich Igor Sergeev die Partie aus (90.+2). In der 8. Minute der Nachspielzeit gab es aber noch einmal einen Elfmeter für die Niederlande – wieder verwandelte Gakpo.

Timber verpasst WM Box aufklappen Box zuklappen Die Niederlande müssen bei der WM auf den Verteidiger Jurrien Timber verzichten. Der 24-Jährige vom englischen Meister und Champions-League-Finalisten Arsenal habe sich von einer Leistenverletzung nicht ausreichend erholt, heisst es in einer Mitteilung des niederländischen Verbandes.

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