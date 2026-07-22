Die übertragenden Sender erreichten mit dem WM-Final auf ihren verschiedenen Plattformen insgesamt 66,4 Millionen Zusehende.

Legende: Illustres Trio Alexi Lalas, Zlatan Ibrahimovic und Thierry Henry (v.l.) besprachen die WM-Partien beim TV-Sender Fox. Imago/Shutterstock

Das Endspiel der WM 2026 zwischen Spanien und Argentinien ist das meistgesehene Fussballspiel in den USA – und die reichweitenstärkste Sportsendung seit 1994, bei der es sich nicht um die Übertragung eines Spiels der National Football League (NFL) handelt.

Beim englischsprachigen Sender Fox verfolgten im Schnitt 42,5 Millionen Fans das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien vom Anpfiff bis zum Abpfiff. Auf den spanischsprachigen Plattformen von Telemundo sahen 23,9 Millionen Interessierte zu. Den vorherigen Rekord im Fussball hatte der Achtelfinal zwischen den USA und Belgien aufgestellt – bei Fox und Telemundo sahen 50,1 Millionen zu.

Super Bowl und Eiskunstlauf unschlagbar

Die quotenträchtigste Sportsendung in den USA neben der Übertragung des Super Bowl 2025 (127,7 Millionen) stammt von den Olympischen Winterspielen 1994. Die Show bei CBS, in deren Verlauf das Duell der beiden US-Eiskunstläuferinnen Nancy Kerrigan und Tonya Harding zu sehen war, schalteten damals hochgerechnet bis zu 110,5 Millionen Menschen ein.