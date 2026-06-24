Dank dem abschliessenden Sieg gegen Kanada hat sich die Schweiz Rang 1 in der WM-Gruppe B gesichert und kommt in den Genuss einer langen Pause vor dem Sechzehntelfinal. Für sie geht es erst am Donnerstag, 2. Juli, weiter, gespielt wird erneut in Vancouver.
Für die TV-Zuschauenden in der Schweiz heisst dies: Nach dreimal Primetime um 21:00 Uhr, muss nun erstmals der Wecker gestellt werden. Das 1. K.o.-Spiel wird nämlich am Freitagmorgen um 05:00 Uhr MESZ angepfiffen.
Ein möglicher Achtelfinal fände dann zwar wieder am späten Abend Schweizer Zeit statt (um 22:00 Uhr), doch danach würde es für die Fans zu Hause wieder ungemütlicher: Sollte die Nati erstmals seit 1954 wieder einen WM-Viertelfinal erreichen, würde dieser nämlich um 03:00 Uhr MESZ angepfiffen.
So schaut der Nati-Zeitplan in der K.o.-Phase bis in den von Granit Xhaka angestrebten Final aus:
- 1/16-Final: Freitag, 3. Juli, um 05:00 Uhr Schweizer Zeit in Vancouver
- 1/8-Final: Dienstag, 7. Juli, um 22:00 Uhr Schweizer Zeit in Vancouver
- 1/4-Final: Sonntag, 12. Juli, um 03:00 Uhr Schweizer Zeit in Kansas City
- 1/2-Final: Mittwoch, 15. Juli, um 21:00 Uhr Schweizer Zeit in Atlanta
- Final: Sonntag, 19. Juli, um 21:00 Uhr Schweizer Zeit in New York