Die Nati hat sich den 1. Platz in der WM-Gruppe B gesichert. Für die Fans in der Schweiz heisst das: früh aufstehen.

Nach Rang 1 in Gruppe B: Nati-Fans müssen früh aus den Federn

Legende: Sonnenaufgang in der Pause des Sechzehntelfinals? Die Schweizer Nati-Fans, wie hier beim Public Viewing in Vevey, müssen für das 1. K.o.-Spiel der Nati den Wecker stellen. Keystone/Cyril Zingaro

Dank dem abschliessenden Sieg gegen Kanada hat sich die Schweiz Rang 1 in der WM-Gruppe B gesichert und kommt in den Genuss einer langen Pause vor dem Sechzehntelfinal. Für sie geht es erst am Donnerstag, 2. Juli, weiter, gespielt wird erneut in Vancouver.

Für die TV-Zuschauenden in der Schweiz heisst dies: Nach dreimal Primetime um 21:00 Uhr, muss nun erstmals der Wecker gestellt werden. Das 1. K.o.-Spiel wird nämlich am Freitagmorgen um 05:00 Uhr MESZ angepfiffen.

Ein möglicher Achtelfinal fände dann zwar wieder am späten Abend Schweizer Zeit statt (um 22:00 Uhr), doch danach würde es für die Fans zu Hause wieder ungemütlicher: Sollte die Nati erstmals seit 1954 wieder einen WM-Viertelfinal erreichen, würde dieser nämlich um 03:00 Uhr MESZ angepfiffen.

So schaut der Nati-Zeitplan in der K.o.-Phase bis in den von Granit Xhaka angestrebten Final aus: