Argentinien gewinnt den WM-Sechzehntelfinal gegen Kap Verde mit 3:2 nach Verlängerung.

Der Underdog verlangt dem Titelverteidiger in Miami alles ab und gleicht zweimal aus.

Nach dem traumhaften Tor zum 2:2 durch Sidny Lopes Cabral fällt der entscheidende Treffer nach einem Eckball.

Im Achtelfinal trifft Argentinien auf Ägypten.

Dass Kap Verde für Argentinien im WM-Sechzehntelfinal ein unangenehmer Gegner sein würde, war anzunehmen. Dass der Inselstaat den amtierenden Weltmeister allerdings derart vor Probleme stellen konnte, kam überraschend. Nach 90 Minuten war die Partie in Miami noch nicht entschieden. Kap Verde zwang Argentinien in seinem ersten K.o.-Spiel bei der ersten WM-Teilnahme in die Verlängerung.

Und auch dort spielte der Underdog munter mit. Wer dachte, die Partie sei nach dem neuerlichen Führungstor zum 2:1 durch Lisandro Martinez in der 92. Minute vorentschieden, sah sich getäuscht. Kap Verde kämpfte sich noch einmal zurück ins Spiel – und kam erneut zum Ausgleich. Sidny Lopes Cabral traf in der 103. Minute mit einem Sonntagsschuss. Ein Tor, das traumhafter nicht hätte sein können.

Siegtor in der 111. Minute

Der Traum von der Sensation lebte. Doch Argentinien hatte etwas dagegen. In der 111. Minute lag der Ball nach einem Eckball ein drittes Mal hinter Vozinha im kapverdischen Tor. Diney Borges hatte einen Kopfball Cristian Romeros mit der Hand ins eigene Tor gelenkt.

Es war die Entscheidung. Kap Verde mobilisierte in den Schlussminuten zwar noch einmal die letzten Kräfte. Ein dritter Ausgleich fiel allerdings nicht. Argentinien rettete den 3:2-Sieg über die Zeit – und entging einer Blamage nur knapp. Die Erleichterung war Lionel Messi und Co. nach dem Schlusspfiff anzusehen.

Messi mit dem siebten Tor dieses Turniers

In der regulären Spielzeit war Argentinien nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Die «Albiceleste» tat sich mit der kapverdischen Defensive von Beginn an schwer. Aus dem Nichts ging der Favorit in der 29. Minute in Führung – durch einen Geniestreich von Messi. Der Captain nahm einen langen Ball von Lisandro Martinez im Strafraum gekonnt an und traf mit dem zweiten Kontakt ins kurze Eck.

Kap Verde gab sich gegen den Goliath aber nicht geschlagen. Besonders in der zweiten Halbzeit war das Team von Trainer Bubista über weite Strecken gar gefährlicher. Der Ausgleich durch Deroy Duarte aus spitzem Winkel war daher nicht unverdient.

Auch in der Verlängerung verlangten die Kapverder den Argentiniern alles ab. Und auch wenn es am Ende nicht zum Sieg reichte: An diesen tapferen Kampf werden sich Fussballfans noch lange erinnern.

So geht es weiter

Im Achtelfinal bekommt es Argentinien mit Ägypten zu tun. Die Partie findet am Dienstag um 18 Uhr Schweizer Zeit in Atlanta statt. Übrigens: Der Gewinner dieses Duells trifft in der nächsten Runde auf den Sieger des Schweizer Achtelfinals.

Resultate