Ägypten schlägt Australien im Penaltyschiessen und steht im WM-Achtelfinal. Nach 120 Minuten heisst es in Dallas 1:1.

Erstmals überhaupt übersteht Ägypten damit eine K.o.-Runde an einer WM.

Der Achtelfinalgegner wird zwischen Argentinien und Kap Verde ermittelt.

Australiens Trainer Tony Popovic griff kurz vor Ablauf der weitgehend ereignislosen Verlängerung in die Trickkiste: Für Patrick Beach wechselte er den langjährigen Stammgoalie Mathew Ryan ein. Die Massnahme trug allerdings keine Früchte: Der 34-jährige Routinier Ryan konnte im Penaltyschiessen keinen der vier ägyptischen Versuche parieren, während Harry Souttar und dem 18-jährigen Lucas Herrington auf australischer Seite die Nerven versagten: Sie zielten übers Tor respektive an die Latte.

Vom Punkt souverän blieb Superstar Mohamed Salah, der Ryan per «Panenka» lässig verlud. Salah, dessen Einsatz aufgrund einer Oberschenkelverletzung lange fraglich gewesen war, hatte über 120 Minuten durchgehalten. Nach dem historischen Erfolg seines Teams konnte er die Tränen nicht zurückhalten.

Die Ägypter hätten das Glück bereits in der regulären Spielzeit beinahe auf ihre Seite zwingen können. Die 90 Minuten waren schon abgelaufen, als sie mehrere Chancen auf das 2:1 liegen liessen. Die grösste vergab Ramy Rabia, dessen Kopfball Beach reflexstark über die Latte lenkte.

Unglücksrabe Hany

Australien war in einer intensiven Phase nach der Pause etwas glücklich zum Ausgleich gekommen:

46. Minute: Nur 9 Sekunden nach Wiederanpfiff vergibt Omar Marmoush die Riesenmöglichkeit auf das 2:0 für Ägypten. Der Offensivspieler von Manchester City schiebt den Ball aus bester Position aber am Tor vorbei.

Nur 9 Sekunden nach Wiederanpfiff vergibt Omar Marmoush die Riesenmöglichkeit auf das 2:0 für Ägypten. Der Offensivspieler von Manchester City schiebt den Ball aus bester Position aber am Tor vorbei. 48. Minute: Im Anschluss an einen Freistoss der Australier kommt das Leder noch einmal gefährlich vor den Kasten der Ägypter. Connor Metcalfe trifft im Luftduell seinen Gegenspieler Mohamed Hany, der kurz benommen liegen bleibt und gepflegt werden muss.

Im Anschluss an einen Freistoss der Australier kommt das Leder noch einmal gefährlich vor den Kasten der Ägypter. Connor Metcalfe trifft im Luftduell seinen Gegenspieler Mohamed Hany, der kurz benommen liegen bleibt und gepflegt werden muss. 55. Minute: Ebenjener Hany befördert den Ball nach einem weiteren Freistoss von Aiden O'Neill ins eigene Gehäuse. Noch etwas bitterer: Bereits im Auftaktspiel gegen Belgien war dem Verteidiger ein Eigentor unterlaufen.

Begonnen hatte die Partie vor über 70'000 Fans in Dallas lebhaft. Bereits in der 5. Minute schlenzte Cristian Volpato den Ball an die Oberkante der Latte. Danach mussten die «Socceroos» das Spieldiktat aber dem Gegner überlassen, der spielerisch die feinere Klinge führte.

Emam Ashour belohnte die Bemühungen der Ägypter schon in der 13. Minute mit seinem 2. WM-Tor. Der Mittelfeldmann köpfelte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein.

Im Achtelfinal bekommt es Ägypten, das zum ersten Mal in der Geschichte ein K.o.-Spiel an einer WM überstand, mit Argentinien oder Kap Verde zu tun. Die Partie bildet am Dienstag (Anpfiff um 18:00 Uhr) quasi das Vorprogramm zum Achtelfinal der Schweiz (22:00 Uhr).

Resultate