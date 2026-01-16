Kolumbien gewinnt den WM-Sechzehntelfinal gegen Ghana mit 1:0.

Das Siegtor durch Jhon Arias fällt bereits in der 14. Minute.

Damit trifft das Team von Trainer Nestor Lorenzo in der nächsten Runde auf die Schweiz.

Ghana hatte es vor allem Lawrence Ati Zigi zu verdanken, dass es in der Schlussphase gegen Kolumbien überhaupt noch Chancen auf eine Verlängerung hatte. Der Torhüter von St. Gallen bewahrte seine Mannschaft mit seinen Paraden mehrfach vor einem 0:2-Rückstand. Mit einer starken Reaktion entschärfte er in der 81. Minute beispielsweise einen Kopfball von Davinson Sanchez.

Die spielstarken Kolumbianer hielten die unterlegenen Ghanaer durch ihre Ineffizienz im Spiel. Doch die «Black Stars» – bis zu diesem Zeitpunkt noch ohne Torschuss – fanden auch in den letzten Minuten kein Mittel gegen die Defensive der Südamerikaner, die Ghana mit ihrer körperlichen Präsenz zumeist gar nicht erst in die Nähe des eigenen Strafraums kommen liessen.

Kolumbien brachte den letztlich hochverdienten 1:0-Sieg so mühelos und trotz Zigis Glanzleistung souverän über die Zeit. Es ist der erste Sieg in einem K.o.-Spiel einer WM seit 2014 – im Achtelfinal kommt es nun zum Duell mit der Schweiz.

Kolumbien trifft früh

Schon in der ersten Halbzeit hatte Kolumbien das Geschehen klar bestimmt. Die Südamerikaner rissen erwartungsgemäss die Spielkontrolle an sich, während Ghana auf seine starke Defensive vertraute und durch Konter Akzente setzen wollte. Bereits in der 14. Minute erwischten die Kolumbianer die gegnerische Verteidigung jedoch auf dem falschen Fuss.

Luis Suarez verschaffte sich gegen Gideon Mensah Platz zum Flanken und fand den am weiten Pfosten lauernden Jhon Arias mit einer punktgenauen Hereingabe. Der Angreifer liess Zigi mit seinem Abschluss gegen die Laufrichtung keine Chance – die mehrheitlich kolumbianischen Fans in Kansas City konnten erstmals jubeln.

In der Folge plätscherte das Spiel vor sich hin. Kolumbien erkämpfte sich immer mal wieder Gelegenheiten, die Zigi fortan immer zunichte machte. Nur konnte Ghana, das vor diesem Spiel erst zwei Tore erzielt hatte, aus der kolumbianischen Ineffizienz kein Kapital schlagen. Auch wenn das Resultat knapp erschien, lag der Ausgleich nie in der Luft.

So geht es weiter

Mit Kolumbiens Sieg ist das Feld der letzten 16 Teams komplett. Die Südamerikaner bestreiten den letzten aller Achtelfinals gegen die Schweiz. Das Spiel steigt am Dienstag um 22 Uhr Schweizer Zeit in Vancouver.

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