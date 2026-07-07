Der kolumbianische TV-Reporter Alvaro Cordoba erklärt vor dem WM-Achtelfinal gegen die Schweiz, was den Nati-Gegner aktuell so stark macht.

SRF Sport: Wie ist die Gefühlslage im kolumbianischen Lager vor dem Spiel gegen die Schweiz?

Alvaro Cordoba: Wir sind bekanntlich sehr leidenschaftlich. Als Fans glauben wir deshalb, dass Kolumbien Weltmeister werden kann. Nüchtern betrachtet wartet mit der Schweiz aber ein Abnutzungskampf auf uns. Sie haben tolle Spieler und Kolumbien muss sehr intelligent agieren. Ich persönlich glaube, dass Luis Diaz sich erstmals so richtig zeigen wird. Er hat sich bislang nicht so wohl gefühlt und hat oft zu überhastet abgeschlossen. Gegen die Schweiz werden wir die linke Seite aber voll nutzen.

Wie steht es um den Gesundheitszustand der Spieler, nachdem ein Virus Teilen der Mannschaft zu schaffen machte?

Die Grippe-Welle scheint etwas abgeflacht zu sein. Aber tatsächlich waren einige Spieler davon betroffen. Bis auf Jhon Cordoba sind alle an Bord. Sein Ausfall wiegt schwer, denn er ist der Sturm-Tank Kolumbiens. Aber mit Luis Suarez (Sporting Lissabon) und Cucho Hernandez, der mit Betis Sevilla eine tolle Saison gespielt hat, stehen Alternativen bereit.

Alvaro Cordoba Reporter RCN Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der 44-Jährige ist Reporter für den kolumbianischen TV-Sender RCN. An der WM 2026 begleitet er das Nationalteam.

Was denkt man in Kolumbien über die Schweiz? Nimmt man sie überhaupt ernst oder denkt man schon an einen möglichen Viertelfinal gegen Argentinien?

Wer sagt denn, dass Argentinien gegen Ägypten weiterkommt? Die europäischen Mannschaften sind schwer zu schlagen. Sie verfügen einfach über extrem viel Know-how und Spieler, die in guten Ligen spielen. Die Schweiz nimmt sicher niemand auf die leichte Schulter.

Man sieht, dass alle an einem Strick ziehen. Die Mannschaft ist eingespielt und obwohl viele in ihren Klubs Stars sind, ordnen sie sich hier dem gemeinsamen Ziel unter.

Ist das die beste kolumbianische Mannschaft aller Zeiten?

Das ist immer eine Frage des Geschmacks und des Alters. Für mich persönlich war das Team der 1990er Jahre um Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Fredy Rincon und Adolfo Valencia das beste. Aber die aktuelle Mannschaft weckt in der Heimat grosse Hoffnungen.

Wie wichtig ist Altstar James Rodriguez für das Team?

Man hat gegen Ghana nach der Pause gesehen, wie sich ohne ihn das Spiel verändert hat. Statt Pässen zwischen den Linien entwickelt sich ein reines Umschaltspiel über die Aussen. James und Juan Quintero sind jene Akteure, welche Kolumbien die Ruhe und die Ordnung geben.

Was sind die Stärken der aktuellen Mannschaft?

An Medienkonferenzen wird ja oft behauptet, wie gut die Stimmung in einem Team sei. Erkennen tut man dies aber vor allem auf dem Platz, wenn ein Spieler seinem Kollegen zu Hilfe eilt, wenn er den Ball verliert. Man sieht, dass alle an einem Strick ziehen. Die Mannschaft ist eingespielt und obwohl viele in ihren Klubs Stars sind, ordnen sie sich hier dem gemeinsamen Ziel unter. Das ist natürlich ein Verdienst des Trainer-Teams.

Argentinische Trainer scheinen Kolumbien Glück zu bringen. 2014 führte Jose Pekerman die «Cafeteros» in den Viertelfinal, nun könnte dies Nestor Lorenzo gelingen.

Lorenzo war Teil des Staffs von Pekerman an der WM 2014. Die Argentinier bringen tatsächlich eine andere Sichtweise auf das Spiel mit, welche dem kolumbianischen Fussball gut tut. Die WM-Quali war gut und mit Lorenzo wurde man Zweiter an der Copa America 2024.

Wie ist die Unterstützung der Fans vor Ort?

Die ist der Wahnsinn. Kolumbien hat noch in jedem Stadion die Oberhand gehabt, sei dies in Miami oder im Azteken-Stadion. Natürlich war die Reise nach Vancouver etwas anstrengend. Aber der Spielplan will es nun einfach, dass Kolumbien in allen drei Austragungsländern spielt. Nach der Bruthitze in Kansas City und Miami ist das hier ein Spaziergang.

Das Gespräch führte Dominik Steinmann.

FIFA WM 2026