Mexiko gewinnt in der WM-Gruppe A gegen Südkorea mit 1:0 und sichert sich den Gruppensieg.

In Guadalajara fällt das einzige Tor in einer Partie mit wenigen Offensivszenen nach einem Goalie-Fehler.

Im anderen Spiel der Gruppe A spielen Tschechien und Südafrika 1:1.

Mexiko hat sich als erstes Team an der WM 2026 das Ticket für die K.o.-Phase gesichert. Der Co-Gastgeber setzte sich in Guadalajara vor Heimpublikum in einem bescheidenen Spiel gegen Südkorea mit 1:0 durch. Zwei Spiele, sechs Punkte, null Gegentore – Rang 1 in der Gruppe A ist den Mexikanern nicht mehr zu nehmen.

Nach 45 Minuten hatten die Fans die Teams noch mit Pfiffen in die Kabinen verabschiedet. Schlicht zu wenig wurde auf dem Platz geboten. Torchancen blieben fast gänzlich aus. Die Mexikaner mühten sich am südkoreanischen 5-4-1-System ab und fanden keine Lücke. Auf der anderen Seite endeten nahezu alle Offensivaktionen mit einem Abseitspfiff.

Kim ermöglicht Romo den Treffer

Dass die mexikanischen Fans nach 90 Minuten doch zufrieden waren, lag nicht an einer Leistungssteigerung nach der Pause, sondern an einem Patzer von Goalie Seung-gyu Kim. Der 35-jährige Schlussmann vom FC Tokio konnte den Ball nach einer harmlosen Flanke nicht richtig festhalten. Die Kugel flutschte ihm aus den Händen und landete direkt vor Luis Romo. Aus 12 Metern liess es sich der Mittelfeldspieler nicht nehmen, ins leere Tor einzuschiessen.

Ausgerechnet Romo, der bei Deportivo Guadalajara spielt und den WM-Spielort damit bestens kennt, sorgte mit dem Treffer nach 50 Minuten für mexikanische Ekstase. Goalie Kim verhinderte im späteren Spielverlauf mit zwei starken Paraden zwar noch das 0:2, am Ende war sein Patzer aber dennoch entscheidend für die Niederlage.

Son kaum gesehen

Von Südkoreas Angreifern kam auch nach dem Rückstand zu wenig. Heung-min Son wurde nach nicht einmal einer Stunde ausgewechselt. PSG-Stürmer Kang-In Lee blieb ausser einem Weitschuss unauffällig. Die grösste Chance auf das 1:1 bot sich den eingewechselten Gue-sung Cho und Hyun-jun Yang in der 89. Minute. Weder per Kopf noch mit dem Nachschuss konnten die Südkoreaner den Ball aber über die Linie befördern.

So blieb es beim schmeichelhaften 1:0 für Mexiko, wirklich verdient hätte den Sieg kein Team gehabt. Während der Gastgeber nun bereits für die Sechzehntelfinals planen kann, ist für Südkorea noch nichts verloren. Mit drei Zählern belegt das Team weiterhin den 2. Rang.

So geht es weiter

In der Nacht auf Donnerstag (03:00 Uhr) findet der letzte Spieltag der Gruppe A statt. Mexiko trifft auf Tschechien, Südkorea spielt gegen Südafrika.

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