Bosnien-Herzegowina setzt sich im abschliessenden Gruppenspiel in Seattle mit 3:1 gegen Katar durch.

Damit hat das Team von Sergej Barbarez bei seiner 2. WM-Teilnahme gute Chancen, erstmals in die K.o-Phase einzuziehen.

Im Parallelspiel sichert sich die Schweizer Nati dank einem 2:1 gegen Gastgeber Kanada den Gruppensieg.

In der 38. Minute bot sich Altstar Edin Dzeko in Seattle die grosse Chance, das Spiel gegen Katar mit dem 3:0 vorzeitig zu entscheiden. Nach einem perfekt getimten Ball in die Tiefe seines um 22 Jahre jüngeren Teamkollegen Kerim Alajbegovic konnte der 40-Jährige alleine auf Katar-Goalie Mahmoud Abunada losziehen. Doch der Schalke-Stürmer scheiterte am Pfosten.

War das Spiel bis dahin eine Partie auf ein Tor, änderte sich dies in der Folge schlagartig. Aus dem Nichts kamen die Katarer 4 Minuten später mit ihrem 1. Abschluss überhaupt zum Anschlusstreffer. Hasan Al-Haydos bestrafte die für einmal schlafende bosnische Hintermannschaft und musste im Fünfmeterraum nur noch einschieben.

Auch Katar scheitert am Pfosten

In der Folge drückte der amtierende Asienmeister plötzlich auf den Ausgleich. Pedro Miguel scheiterte mit der besten Gelegenheit in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit aber ebenfalls am Pfosten. So kam das Team von Sergej Barbarez mit dem Schrecken davon und rettete die Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Bosnier im Vergleich zu den 40 souveränen Startminuten nicht mehr wiederzuerkennen. Immer wieder schlichen sich Fehler in ihr Spiel ein. Während in der Offensive die nötige Präzision fehlte und man kaum mehr zu Abschlüssen kam, zeigte man sich immerhin in der Abwehr wieder etwas stabiler. Katars Akram Afif traf mit der besten Chance (57.) nur das Aussennetz.

Erlösung nach 80 Minuten

So mussten die zahlreichen bosnischen Fans in Seattle lange zittern. In der Schlussphase erlöste Joker Ermin Mahmic seine Farben aber. Der 21-Jährige, der bereits gegen die Schweiz als Joker getroffen hatte, reagierte am schnellsten, als die Katarer den Ball nicht aus dem eigenen Sechzehner befreien konnten (80.).

So jubelten die Bosnier am Ende über einen 3:1-Erfolg, der sie weiter auf die Teilnahme an der K.o.-Phase hoffen lässt. Mit 4 Punkten und einem Torverhältnis von 5:6 haben sie gute Karten, als einer der 8 besten Gruppendritten, in die nächste Runde einzuziehen.

Alajbegovic überzeugt

Den Grundstein zum Sieg hatten die Bosnier dabei in der Startphase gelegt. Vom Anpfiff an suchten sie den Weg nach vorne und zwangen Abunada bereits in den ersten 3 Minuten zu 2 Flugeinlagen. In der 29. Minute wurden Dzeko und Co. dann für ihre Bemühungen belohnt. Der omnipräsente Alajbegovic dribbelte sich durch die katarischen Abwehrreihen und traf aus 20 Metern sehenswert zum 1:0.

Der 18-Jährige war es auch, der 5 Minuten später am Ursprung des zweiten Treffers stand. Auf dem linken Flügel lancierte er Aussenverteidiger Sead Kolasinac, der mit seiner Hereingabe Dzeko fand. Dieser wollte wohl nochmals ablegen, doch sein Ball wurde von Katar-Verteidiger Sultan Al-Brake unglücklich ins eigene Tor abgelenkt. Zu diesem Zeitpunkt lag ein deutlicher bosnischer Sieg in der Luft, doch Dzeko verpasste bekanntlich die vorzeitige Entscheidung.

So geht's weiter

Während die Katarer auch nach ihrer 2. WM-Teilnahme ohne Sieg die Heimreise antreten müssen, ist für die Bosnier nun das grosse Zittern angesagt. Spätestens in der Nacht auf Sonntag steht dann aber fest, ob man erstmals in der Geschichte des Landes in der K.o-Phase der WM steht und auf wen man dort trifft.

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