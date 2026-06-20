Brasilien wird seiner Favoritenrolle in der Gruppe C an der WM gerecht und schlägt Haiti mit 3:0.

Die Brasilianer übernehmen nach dem Sieg in Philadelphia Rang 1, Haiti scheidet aus dem Turnier aus.

Im anderen Spiel der Gruppe C gewinnt Marokko gegen Schottland mit 1:0.

Mit dem 1:1 gegen Marokko hatte Brasilien einen Mini-Fehlstart ins WM-Turnier hingelegt. Beim zweiten Auftritt hat der Rekordweltmeister diesen sofort korrigiert. Die Südamerikaner dominierten die Partie gegen Haiti von A bis Z und siegten völlig verdient mit 3:0.

Schon zur Pause war die Partie entschieden. Die Brasilianer spielten geduldig und nutzten alle ihre drei grossen Chancen in der 1. Halbzeit gnadenlos aus:

23. Minute: Vinicius Junior zieht ab, Haiti-Goalie Johny Placide lässt nach vorne abprallen. Dort lenkt Matheus Cunha unter Mithilfe von Lugano-Verteidiger Hannes Delcroix die Kugel ins Tor.

Vinicius Junior zieht ab, Haiti-Goalie Johny Placide lässt nach vorne abprallen. Dort lenkt Matheus Cunha unter Mithilfe von Lugano-Verteidiger Hannes Delcroix die Kugel ins Tor. 36. Minute: Erneut schlägt Ex-Sion-Spieler Cunha zu. Vinicius Junior schickt ihn in die Tiefe, dann zieht er ansatzlos und scharf ab.

Erneut schlägt Ex-Sion-Spieler Cunha zu. Vinicius Junior schickt ihn in die Tiefe, dann zieht er ansatzlos und scharf ab. 45.+3. Minute: Nun trifft Vinicius Junior selbst. Der Stürmer von Real Madrid belohnt eine aktive Leistung mit dem Treffer zum 3:0.

Einziger Wermutstropfen der 1. Halbzeit war für die Brasilianer, dass Raphinha nach 40 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. Der Barcelona-Angreifer hatte nach 12 Minuten das vermeintliche 1:0 erzielt, startete dabei aber aus einer Abseitsposition.

Brasilien passiv

Haiti versuchte in der 2. Halbzeit zumindest etwas mehr und suchte den Ehrentreffer. Doch der Weltnummer 84 fehlte weitestgehend die Qualität, um zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Nach einem Eckball hatte Ricardo Ade per Kopf die beste Chance auf das 1:3, Alisson Becker zeigte sich im Tor jedoch hellwach (63.).

Die brasilianische Passivität, die sich nach dem Pausentee beim Team von Carlo Ancelotti einschlich, wurde somit nicht bestraft. Ein Offside-Tor des eingewechselten Endrick nach 78 Minuten war das beste, was Brasilien in einer durchzogenen 2. Halbzeit zustande brachte.

Haiti ausgeschieden

Mit dem klaren Sieg übernimmt Brasilien die Tabellenführung in der Gruppe C und steht so gut wie sicher im Sechzehntelfinal. Definitiv ausgeschieden ist hingegen Haiti. Die Mannschaft des französischen Trainers Sébastien Migné wird die Vorrunde auf Rang 4 beenden.

So geht es weiter

Haiti schliesst sein WM-Abenteuer am Donnerstag um 0:00 Uhr Schweizer Zeit gegen Marokko ab. Brasilien trifft zeitgleich auf Schottland.

Resultate