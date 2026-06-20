Marokko besiegt Schottland in der WM-Gruppe C in Boston nach einem frühen Tor verdient mit 1:0.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Ismael Saibari bereits nach 70 Sekunden mit einem strammen Schuss.

Im anderen Spiel der Gruppe C trifft Brasilien auf Haiti.

Die Partie zwischen Marokko und Schottland in Boston wurde mit einem absoluten Hammer eröffnet. Nach einem hohen Pass von Brahim Diaz hatte Ismael Saibari im Strafraum viel Platz. Aus spitzem Winkel zog er ab – und traf mit dem strammen Schuss sehenswert ins obere Eck. 1:0 für Marokko nach nur 70 Sekunden.

Wer nach dem frühen Highlight hoffte, dass es in ähnlichem Tempo weitergehen würde, wurde enttäuscht. Schottland setzte trotz des frühen Rückstands auf defensive Stabilität und wagte sich erst in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit in den gegnerischen Strafraum. Marokko blieb spielbestimmend, Bilal El Khannouss vergab die beste Chance nach dem Treffer in der 36. Minute.

Saibari erneut gefährlich

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Saibari, der sich in Szene setzte. Sein Abschluss in der 50. Minute wurde aber noch an die Torumrandung abgelenkt. Der 25-Jährige, der bereits gegen Brasilien getroffen hatte, zeigte aber mit seiner Leistung einmal mehr, weshalb er vor einem Wechsel von der PSV Eindhoven zu Bayern München stehen soll.

Erst ein Doppelwechsel um die zweite Trinkpause der Partie brachte mehr Schwung ins schottische Offensivspiel. Trotz mehr Ballbesitz wurde es vor Marokko-Keeper Bono aber selten gefährlich. Scott McTominay schoss ins Aussennetz (85.), kurz danach zischte ein Kopfball am Tor vorbei. In einer ruppig geführten Partie, in welcher der Schiedsrichter viel durchgehen liess, forderte das Team von Trainer Steve Clarke auch mehrfach vergebens einen Elfmeter.

Marokko gut unterwegs

Letztlich kam von den Schotten aber zu wenig, um sich einen Punkt zu verdienen. Marokko hingegen zeigte wie bereits im Startspiel gegen Brasilien eine ansprechende Leistung und ging verdient als Sieger vom Platz. Der zweifache Afrikameister verpasste in der Schlussphase bei einigen Kontern zwar das 2:0, steht mit nun vier Punkten aber so gut wie sicher in der K.o.-Phase.

So geht es weiter

Der letzte Spieltag der Gruppe C findet in der Nacht auf Donnerstag statt. Schottland trifft auf Brasilien, Marokko misst sich mit Haiti. Beide Spiele starten um 0:00 Uhr Schweizer Zeit.

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