Schottland bezwingt Haiti in der Gruppe C an der WM 2026 mit 1:0.

Im Boston-Stadion erzielt John McGinn das einzige Tor.

Im Spitzenspiel der Gruppe C trennen sich Brasilien und Marokko 1:1.

28 Jahre lang musste sich Schottland gedulden, ehe es wieder an eine Weltmeisterschaft reisen durfte. Die Euphorie der Fans war im Boston-Stadion schon vor dem Anpfiff spürbar. Als der erste WM-Sieg seit 1990 rund zwei Stunden später Tatsache war, verfiel die «Tartan Army» in grenzenlose Ekstase. Schottland bejubelte einen knappen Erfolg gegen Haiti, das erstmals seit 1974 wieder ein WM-Spiel bestritt.

Den Grundstein legte das Team von Steve Clarke in der ersten Halbzeit. Nachdem ein Geschoss von Scott McTominay in der 17. Minute an den Pfosten geknallt war, machte es John McGinn elf Minuten später besser. Der Mittelfeldspieler von Aston Villa kam nach einem Abpraller bei Johnny Placide frei zum Abschluss. Der Ball wurde noch abgefälscht und flog unhaltbar für den Haiti-Goalie in die Maschen.

Schotten verwalten die Führung

Der zu diesem Zeitpunkt verdiente Treffer war aus schottischer Sicht nicht nur der emotionale, sondern auch der spielerische Höhepunkt der Partie. Denn die Clarke-Equipe agierte fortan im Verwaltungsmodus. Gefährliche Chancen erspielte sich der Favorit kaum noch. Die einzig nennenswerte Gelegenheit verzeichnete Torschütze McGinn in der 73. Minute, als er aus vielversprechender Position verzog.

Auch Haiti wurde offensiv nur selten gefährlich. Das lag allerdings keineswegs am Willen, sondern vielmehr am schottischen Bollwerk und der mangelnden Qualität. Trotzdem schafften es die Haitianer, ihre Gegner in der Schlussphase noch einmal zum Zittern zu bringen.

Haiti kann sich nicht belohnen

Die Mannschaft von Sébastien Migné warf alles nach vorne – und kam dem Ausgleich tatsächlich einige Male nahe. So etwa in der 73. Minute, als ein Schuss Ruben Providences nur knapp am Pfosten vorbeizischte. Oder in der 85. Minute, als Frantzdy Pierrot den Ausgleich auf dem Kopf hatte, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte.

Haiti konnte sich für seine herzhaften Bemühungen aber nicht belohnen. Nach knapp 98 Minuten beendete Schiedsrichter Mustapha Ghorbal die Partie – und lancierte die Schotten-Party damit endgültig.

Legende: «No Scotland, no Party» Die «Tartan Army», wie die Schottlands Fans genannt werden, hat nach dem ersten WM-Sieg seit 1990 Grund zum Jubeln. Reuters/Action Images

So geht es weiter

Die zweite Runde in der Gruppe C geht in der Nacht auf den nächsten Samstag Schweizer Zeit über die Bühne. Schottland misst sich ab Mitternacht mit Marokko, Haiti trifft ab 2:30 Uhr auf Brasilien.

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