Australien sorgt an der WM 2026 in der Gruppe D für eine Überraschung.

Die «Socceroos» bezwingen die favorisierte Türkei in Vancouver mit 2:0.

Nestory Irankunda nach einem Konter sowie Connor Metcalfe aus der Distanz erzielen die Tore.

Im ersten Spiel der Gruppe D hat sich Co-Gastgeber USA am Freitag mit 4:1 gegen Paraguay durchgesetzt.

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet: Australien feiert gegen die Türkei einen 2:0-Sieg. Der Plan der «Socceroos» ging perfekt auf. Mit einer kompakten Defensive und einem schnellen Umschaltspiel düpierten die Australier den favorisierten Gegner und bejubelten einen nicht unverdienten Auftakterfolg.

Klar: Die vom wirbligen Arda Güler sowie dem routinierten Hakan Calhanoglu angeführten Türken waren die aktivere Mannschaft und kontrollierten über weite Strecken das Geschehen. Nur: Gefährliche Chancen erspielten sie sich gegen die gut eingestellte australische Defensive nur selten. Und wenn, dann zeigte sich das Team von Vincenzo Montella arg ineffizient.

Irankunda schliesst Konter sehenswert ab

Anders das Team von Tony Popovic, das sich vor dem gegnerischen Tor eiskalt zeigte. Nach einem zentralen Direktschuss Gülers leitete Goalie Patrick Beach in der 27. Minute den schnellen Konter ein, den die Australier bilderbuchmässig zu Ende spielten. Ex-GC-Spieler Nestory Irankunda wurde mit einem langen Ball in die Tiefe geschickt, liess Merih Demiral mit einer Finte aussteigen und schob anschliessend gekonnt zur australischen Führung ein.

Die Türkei war um eine schnelle Reaktion bemüht – und kam zwei Minuten nach dem 0:1 beinahe zum Ausgleich. Beach lenkte einen strammen Distanzschuss Abdulkerim Bardakcis aber gerade noch an den Pfosten. Es war eine von nur zwei wirklich gefährlichen Chancen der Türken in dieser Partie.

Australien trifft, Türkei scheitert – schon wieder

Die andere kam in der zweiten Halbzeit, nachdem die Australier gerade das 2:0 erzielt hatten. Connor Metcalfe hatte vor dem türkischen Strafraum in der 75. Minute viel Platz vorgefunden und sich ein Herz gefasst. Der aufgesetzte Schuss schlug unhaltbar für Ugurcan Cakir im rechten unteren Eck ein.

Erneut kam die Türkei nur zwei Minuten nach dem Gegentor zu einer Grosschance. Und erneut landete der Ball nicht im Tor. Demiral legte im Strafraum per Kopf quer zu Kerem Aktürkoglu, der aus etwas mehr als fünf Metern volley an Beach scheiterte.

Türkei bereits unter Druck

So lief den Türken allmählich die Zeit davon. Und trotz spielerischer Überlegenheit fehlten ihnen in der Offensive die zündenden Ideen, um den australischen Abwehrriegel zu knacken. Auch durch Standards gelang bis zum Schluss kein Torerfolg.

Der Türkei blieb im ersten WM-Spiel nach 24 Jahren Absenz daher nur Ernüchterung. Australien machte derweil bereits einen grossen Schritt in Richtung K.o.-Phase.

So geht es weiter

In der zweiten Runde der Gruppe D trifft Australien am kommenden Freitag um 21 Uhr Schweizer Zeit auf Gastgeber USA. Die Türkei misst sich am frühen Samstagmorgen mit Paraguay.

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