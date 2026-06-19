Nach Mexiko steht mit den USA ein weiterer WM-Gastgeber vorzeitig in der K.o.-Phase der WM 2026.

Die US-Amerikaner fertigen Australien in Seattle mit 2:0 ab.

Im anderen Spiel der Gruppe D trifft die Türkei auf Paraguay. Die Partie können Sie am frühen Samstagmorgen ab 04:50 Uhr Schweizer Zeit live auf SRF zwei oder hier im Livestream mitverfolgen.

Den WM-Gastgebern läuft es am Heimturnier weiterhin wie am Schnürchen. Nachdem Mexiko als 1. Team den Sprung in die K.o.-Phase geschafft hatte, zogen die US-Amerikaner nach. Nach dem Sieg gegen Australien ist auch dem Team von Mauricio Pochettino die Teilnahme an den Sechzehntelfinals nicht mehr zu nehmen. Und auch Kanada ist nach der 6:0-Gala gegen Katar ebenfalls so gut wie weiter.

Wieder eröffnet ein Eigentor das Skore

Wie Paraguay beim 1:4 am 1. Spieltag hatte auch Australien den starken «US Boys» nur wenig entgegenzusetzen und geriet früh durch ein Eigentor in Rückstand. Hatte es gegen Paraguay 7 Minuten gedauert, ehe Damian Bobadilla zum Unglücksraben avancierte, lief nun die 11. Minute, ehe Australiens Cameron Burgess einen Querpass von Folarin Balogun ins eigene Tor stolperte.

Mathew Leckie bot sich in der Folge die Möglichkeit zur schnellen Korrektur, doch der australische Angreifer verzog per Aussenrist knapp (12.). Viel mehr kam in der 1. Halbzeit nicht mehr von den «Socceroos».

VAR korrigiert Abseits-Entscheid

Die USA hingegen hielten das Tempo hoch und kamen immer wieder zu Möglichkeiten. Eine davon nutzte Alex Freeman kurz vor der Pause zum 2:0. Antonee Robinson spielte eine Freistossvariante zu Sergino Dest. Dessen Schuss aus der Distanz wurde so abgelenkt, dass Rechtsverteidiger Freeman aus kurzer Distanz einnicken konnte. Weil Schiedsrichter Felix Zwayer erst auf Abseits entschieden hatte, wurde der Treffer erst nach Intervention des VAR gegeben.



Australien in der 2. Halbzeit verbessert

In der 2. Halbzeit kam Australien besser ins Spiel und konnte das Geschehen weitgehend ausgeglichen gestalten. Dies lag auch an den Einwechselspielern Cristian Volpato und Connor Metcalfe, die mit ihren Abschlüssen für Gefahr sorgten (62./65.).

Ex-GC-Spieler Nestory Irankunda sorgte ebenfalls als Joker für viel Zug nach vorne und bekundete zweimal Pech, als 2 strittige Entscheidungen im Sechzehner der USA jeweils zu seinen Ungunsten entschieden wurden. Einmal handelte es sich um ein Handspiel von Sebastian Berhalter (76.), einmal um ein mögliches Foulspiel von Chris Richards (84.). Auch ein Rencontre zwischen Mecalfe und Tyler Adams sorgte für Aufregung, erneut gab es keinen Elfmeter für Australien.

So blieb es beim Sieg für die USA, dessen souveränes Zustandekommen umso mehr erstaunt, als dass die Gastgeber vor dem Spiel einen Rückschlag zu verkraften hatten. Starspieler Christian Pulisic musste für die Partie Forfait erklären. Der Offensivspieler der AC Milan laboriert an Wadenproblemen, soll aber bald wieder zur Verfügung stehen.

So geht es weiter

Die USA, die erstmals seit 1930 mit 2 Siegen in einem WM starteten, treffen zum Abschluss der Gruppenphase am Freitag, 26. Juni, um 4 Uhr Schweizer Zeit auf die Türkei. Parallel dazu messen sich Paraguay und Australien. Beide Spiele können Sie live bei SRF mitverfolgen.

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