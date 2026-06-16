Der Iran und Neuseeland trennen sich an der WM in der Gruppe G mit 2:2.

In einem unterhaltsamen Spiel gehen die Neuseeländer zweimal in Führung. Der Iran kann beide Male ausgleichen.

Im anderen Spiel der Gruppe D kommt Belgien gegen Ägypten nicht über ein 1:1 hinaus.

In der Nachspielzeit drohte den Neuseeländern der sicher geglaubte Punkt gegen den Iran noch aus den Händen zu gleiten. Nach einem an den weiten Pfosten getretenen Eckball köpfelte Saeid Ezzatollahi quer in den Fünfmeterraum, wo Mohammed Mohebi zum Einnicken bereitstand. Im letzten Moment konnte Ryan Thomas aber per Kopf klären.

Es war die letzte nennenswerte Aktion eines unterhaltsamen Duells in Los Angeles. Wenig später beendete Schiedsrichter Cesar Ramos die Partie. Der Iran und Neuseeland trennten sich mit 2:2.

Neuseeland erzielt das erste Tor

Das Spiel war von Beginn an ein mitreissendes gewesen. Die als Aussenseiter gehandelten Neuseeländer legten mutig los und belohnten sich früh mit dem 1:0. In der siebten Minute schloss Elijah Just eine sehenswerte Kombination volley ab.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Je länger die Halbzeit jedoch dauerte, desto überlegener wurde der Iran. In der 23. Minute kam das Team von Amir Ghalenoei dem Ausgleich bereits sehr nahe: Mehdi Taremi traf aus der Distanz den Pfosten.

Protestbekundungen vor dem Spiel Box aufklappen Box zuklappen Dass die erste WM-Partie des Iran politisch aufgeladen war, war vor dem Anstoss in Los Angeles zu spüren. Währenddem die iranische Nationalhymne lief, waren im Stadion laute Pfiffe zu hören. Vor dem Stadion hatte es zudem Protestbekundungen gegeben. «Die Fussballmannschaft der terroristischen Islamischen Republik vertritt nicht die Menschen im Iran», war auf einem Schild vor der Arena zu lesen. Viele Menschen schwenkten – dann auch im Stadion – alte iranische Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. (sda)

Just schnürt den Doppelpack

Neun Minuten später war der Ausgleich dann Tatsache. Die Iraner kombinierten sich toll in den neuseeländischen Strafraum. Nach einem Zweikampf zwischen Shahriar Moghanlou und Finn Surman sprang der Ball vor die Füsse von Ramin Rezaian, der gefühlvoll zum 1:1 einnetzte.

In ähnlichem Stil ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter. Wie schon im ersten Durchgang gelang den Neuseeländern ein schnelles Tor. Und wieder war es Just, der eine schnelle Kombination abschloss. Nach einem Doppelpass mit Wood brachte er sein Team in der 55. Minute wieder in Führung.

Mohebi mit dem neuerlichen Ausgleich

Der Underdog, der in der Weltrangliste ganze 65 Plätze hinter dem auf dem 20. Rang klassierten Iran liegt, konnte vom ersten Sieg überhaupt an einer Weltmeisterschaft träumen. Doch die Iraner wussten wie schon nach dem ersten Gegentor einen Gang höher zu schalten.

Neun Minuten nach dem 1:2 traf der im Strafraum sträflich allein gelassene Mohebi mit einem präzisen Kopfball zum Ausgleich für sein Team. Anschliessend flachte das Spiel ab. Erst gegen Ende der Partie drückte der Iran noch einmal auf den Sieg. Ein weiteres Tor wollte aber nicht gelingen.

So geht es weiter

Nächster Gegner des Irans ist am Sonntag um 21 Uhr Schweizer Zeit Belgien. Neuseeland trifft in der Nacht auf Montag in Vancouver auf Ägypt.

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