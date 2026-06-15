Belgien und Ägypten trennen sich an der WM 2026 in Seattle 1:1 unentschieden.

Ashour bringt Ägypten in Führung; Lukaku forciert den Ausgleich, der letztlich durch ein Eigentor Hanys fällt.

Später treffen in der Gruppe G der Iran und Neuseeland aufeinander.

Das Spiel vor über 66'000 Fans war namentlich in der 2. Halbzeit unterhaltsam, nachdem der nominelle Favorit Belgien – 0:1 in Rückstand liegend – erwacht war. Kevin De Bruyne verpasste den angestrebten Ausgleich knapp, als er einen Freistoss an den Pfosten zirkelte (52.).

14 Minuten und etliche belgische Chancen später wurde Altstar Romelu Lukaku eingewechselt. Der 33-Jährige stürmte sogleich in den ägyptischen Strafraum und wurde angespielt. Zwei ägyptische Verteidiger versuchten, Lukaku am Abschluss zu hindern. Mohamed Hany tat dies so ungeschickt, dass der Ball in den eigenen Maschen landete.

Ashour trifft für Ägypten

Ägypten war bereits in der 19. Minute durch einen feinen Distanzschuss von Emam Ashour in Führung gegangen. Das Team von Hossam Hassan zeigte auch sonst eine gute Partie und verdiente sich den Punkt redlich.

Mit dem 1. Sieg bei der 4. ägyptischen WM-Teilnahme wurde es allerdings nichts. Es wäre das schönste Geburtstagsgeschenk für Stürmerstar Mohamed Salah gewesen, der am Montag 34 Jahre alt wurde.

So geht es weiter

Nächster Gegner Belgiens ist am Sonntag (21:00 Uhr MESZ) in Los Angeles der Iran. Ägypten trifft in der Nacht auf Montag in Vancouver auf Neuseeland.

Resultate