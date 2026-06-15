Belgien und Ägypten trennen sich an der WM 2026 in Seattle 1:1 unentschieden.

Ashour bringt Ägypten in Führung; Lukaku forciert den Ausgleich, der letztlich durch ein Eigentor Hanys fällt.

Im anderen Spiel der Gruppe G erkämpft sich Aussenseiter Neuseeland ein 2:2-Unentschieden gegen den Iran.

Es wurde nichts mit dem 1. ägyptischen WM-Sieg an Mohamed Salahs 34. Geburtstag. Doch mit dem 1:1 gegen Gruppenfavorit Belgien vor über 66'000 Fans in Seattle darf Ägypten zufrieden sein, sowohl was das Resultat als auch was den Auftritt betrifft.

Der siebenfache Afrikameister ging in der 19. Minute durch einen feinen Distanzschuss von Emam Ashour in Führung. Und diese war nicht unverdient, zu pomadig war Belgien, immerhin die Weltnummer 10, gegen die Nummer 29 der Weltrangliste aufgetreten.

Und noch vor der Pause hatten Mostafa Ziko (33.) und Omar Marmoush (45.+3) Gelegenheiten, das Skore zu verdoppeln. Die wenigen Chancen für Belgien hatten Kevin De Bruyne (7.) und der wirblige, aber zuweilen etwas eigensinnige Jérémy Doku vergeben (45.+2).

Spiel nimmt Fahrt auf

Als Belgien nach dem Seitenwechsel erwachte, wurde aus dem anfänglichen Abnützungskampf ein richtig unterhaltsames WM-Spiel. Erst verpasste De Bruyne den Ausgleich knapp, als er einen Freistoss an den Pfosten zirkelte (52.).

Dann kamen Salah und Marmoush auf ägyptischer sowie Youri Tielemans und Brandon Mechele auf belgischer Seite fast im Minutentakt zu Torgelegenheiten.

Mit Lukaku kommt die Wende

In der 66. Minute wurde schliesslich Altstar Romelu Lukaku eingewechselt. Der 33-Jährige stürmte sogleich in den ägyptischen Strafraum und wurde angespielt. Zwei ägyptische Verteidiger versuchten, ihn am Abschluss zu hindern. Mohamed Hany tat dies so ungeschickt, dass der Ball in den eigenen Maschen landete – 1:1.

In der restlichen Spielzeit hatten nochmals beide Teams die Chance auf den «Lucky Punch» und somit die drei Punkte. Letztlich blieb es aber beim gerechten Unentschieden.

So geht es weiter

Nächster Gegner Belgiens ist am Sonntag (21:00 Uhr MESZ) in Los Angeles der Iran. Ägypten trifft in der Nacht auf Montag in Vancouver auf Neuseeland.

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