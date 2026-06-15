Europameister Spanien startet mit einem 0:0 gegen Kap Verde in die WM 2026.

Der Neuling sorgt für eine der grössten Sensationen der jüngeren WM-Geschichte.

Das zweite Spiel in der Gruppe H zwischen Uruguay und Saudi-Arabien steigt um Mitternacht (SRF zwei live).

Im Atlanta-Stadion lief bereits die Nachspielzeit, als der eingewechselte Joao Paulo mit seinem Kopfball Spanien-Goalie Unai Simon prüfte. Es war der einzige Torschuss von Kap Verde im ganzen Spiel. Die Sensation war wenige Minuten später dennoch perfekt, der Jubel bei den Spielern in Weiss grenzenlos: Der WM-Neuling hatte einem der grossen Titelanwärter ein Remis abgetrotzt.

Zwei Zahlen verdeutlichen die Dimensionen dieser faustdicken Überraschung:

Spanien ist die Nummer 2 der Weltrangliste, Kap Verde liegt an Position 67.

Spanien hat über 100 Mal mehr Einwohner als das 10 Inseln umfassende Archipel im Atlantik, dessen Bevölkerung etwa jener der Stadt Zürich entspricht.

40-jähriger Vozinha hält die Null

Zum Mann des Spiel avancierte der kapverdische Goalie Vozinha. Der 40-Jährige, der sein Geld bei Chaves in der zweiten portugiesischen Liga verdient, wehrte alle 7 Schüsse auf sein Tor ab. Eine echte Glanzparade musste der eigentlich schon aus dem Nationalteam zurückgetretene Keeper in der zweiten Halbzeit aber nicht auspacken.

Offensiv traten die Insulaner kaum einmal in Erscheinung. Das hatte aber auch niemand verlangt. Livramento (35.) versuchte, aus der eigenen Platzhälfte Spaniens Goalie Unai Simon zu überlisten, schoss aber weit am Kasten vorbei. Jovane Cabral (38.) drosch den Ball über das Gehäuse.

De la Fuentes Prophezeiung tritt ein

Spaniens Trainer Luis de la Fuente (auch er ein WM-Debütant) hatte vor dem Spiel gewarnt: «Viele werden Kap Verde am Montag entdecken.» Was gemeinhin als Understatement aufgefasst worden war, entpuppte sich als realistische Einschätzung.

Erschreckend harmlos präsentierte sich der Weltmeister von 2010, der nicht zum ersten Mal ein Startspiel verpatzt. Schon kurz vor der Pause gellten Pfiffe durch das Stadion. Nach einer schönen Kombination über Rodri und Marc Cucurella traf Ferran Torres (39.) immerhin die Latte. Mikel Oyarzabal scheiterte im Anschluss am glänzend aufgelegten Vozinha.

Legende: Blieb ohne Wirkung Lamine Yamal. Keystone/Erik S. Lesser

Spanien ohne Yamal und Williams flügellahm

Die nach Verletzungen noch nicht ganz fitten Lamine Yamal und Nico Williams wurden auf Seiten der Spanier schmerzlich vermisst. Gavi und Torres vermochten über die Flügel nicht allzu viel zu kreieren. Zu pomadig agierte der haushohe Favorit.

20 Minuten vor Schluss wechselte de la Fuente Hoffnungsträger Yamal doch noch ein. Der Barça-Star vermochte aber keine Akzente zu setzen. Und auch Joker Williams (in der 87. Minute eingewechselt) blieb ohne Wirkung.

So geht es weiter

Spanien trifft am Sonntagabend (18:00 Uhr) erneut in Atlanta auf Saudi-Arabien. Kap Verde misst sich 6 Stunden später in Miami mit Uruguay.

FIFA WM 2026