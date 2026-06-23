Norwegen feiert in der WM-Gruppe I einen 3:2-Sieg über den Senegal.

Knipser Erling Haaland erzielt nach dem Seitenwechsel seine WM-Tore 3 und 4.

Die Skandinavier stehen bei ihrer ersten WM seit 1998 damit im Sechzehntelfinal.

Im anderen Spiel der Gruppe erledigt Frankreich die Pflicht gegen den Irak.

Als unweit von New York die Nachspielzeit anbrach, sah Norwegen gegen den Senegal wie der sichere Sieger aus. Die Skandinavier führten mit 3:1 und hatten das Geschehen im Griff. Doch die Westafrikaner brachten die Spannung noch einmal zurück. Ismaïla Sarr ging bei einer Flanke in der 93. Minute im Strafraum vergessen und erzielte mit einem Schlenzer das Anschlusstor.

Noch blieben sechs Minuten, um auszugleichen. Und die Senegalesen kamen tatsächlich zur goldenen Chance auf das 3:3. In der 100. Minute trat Ismail Jakobs einen letzten Eckball in den Fünfmeterraum. Dort kam Sarr ungehindert zum Kopfball. Er setzte diesen jedoch über das Tor.

Wenig später war die Partie vorbei – und es brandete grosser Jubel auf im Stadion. Norwegen feierte bei der WM-Rückkehr den zweiten Sieg im zweiten Spiel, der gleichbedeutend mit dem Einzug in den Sechzehntelfinal war. Spieler und Fans feierten diesen mit dem «Viking Row» – Captain Martin Ödegaard gab auf der Trommel den Takt vor, während Erling Haaland und Co. schön aufgereiht mitruderten.

Verdiente Führung nach 45 Minuten

Norwegen hatte die Partie gegen den Senegal von Beginn an kontrolliert, konnte seine Chancen aber lange nicht verwerten. Kurz vor der Pause klappte es dann mit dem Führungstor: Marcus Pedersen traf nach einem Fehler in der senegalesischen Defensive zum 1:0. Damit war der Knoten gelöst.

Keine drei Minuten nach Wiederanpfiff stand es bereits 2:0. Haaland netzte nach einem Ödegaard-Steilpass souverän ein.

Sarr verkürzt, Haaland antwortet

Der Senegal gab sich allerdings noch nicht geschlagen. Das Team von Pape Thiaw konnte aufdrehen und war den Norwegern fortan mindestens ebenbürtig. Nur rund fünf Minuten nach dem Gegentor folgte die Reaktion durch Sarr. Der Angreifer bugsierte den Ball nach einer sehenswerten Kombination im Fallen ins Tor.

Die Freude über das Anschlusstor währte allerdings nicht lange. Haaland traf in der 58. Minute nach einer Flanke von Patrick Berg mit einer artistischen Direktabnahme zum 3:1. Damit stellte er nicht nur den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, sondern schnürte in seinem zweiten WM-Spiel auch seinen zweiten Doppelpack.

Dass Norwegen in der Schlussphase allerdings noch einmal ins Zittern kommen würde, hätten Haaland und Co. zu diesem Zeitpunkt wohl nicht gedacht. Den Sieg liessen sich die Skandinavier aber nicht mehr nehmen.

So geht es weiter

Am kommenden Freitag steht in der Gruppe I um 21 Uhr Schweizer Zeit die letzte Runde an. Norwegen und Frankreich machen in Boston den Gruppensieg unter sich aus. Der Senegal peilt gegen den Irak in Toronto den ersten Sieg an.

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