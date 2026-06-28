In der WM-Gruppe J teilen sich Algerien und Österreich mit einem unglaublichen 3:3 die Punkte.

In Kansas City sind die Österreicher nach dem 2:3 von Riyad Mahrez (93.) praktisch schon draussen. Dann gleicht Sasa Kalajdzic in der 96. Minute doch noch aus. Nun stehen beide Teams in der K.o.-Phase – Algerien misst sich dabei mit der Schweiz.

Gruppensieger Argentinien jubelt in Dallas über einen 3:1-Erfolg gegen Jordanien. Der zuerst geschonte Lionel Messi skort mittels direktem Freistoss – WM-Treffer Nummer 19 für den Rekordhalter.

Solche Geschichten schreibt nur der Fussball. Was sich zum Abschluss in der WM-Gruppe J zwischen Algerien und Österreich ereignete, wird in die Geschichtsbücher eingehen.

Im Kansas-City-Stadion, gefüllt mit knapp 69'000 Fans, lief die 93. Minute. Zwischen den «Wüstenfüchsen» und unserem östlichen Nachbarn stand es 2:2. Mit diesem Resultat hätten beide Mannschaften das Ticket für die Sechzehntelfinals auf sicher gehabt. Doch Algerien lancierte nochmals einen Angriff – und nach einem Steilpass von Houssem Aouar stand Altmeister Riyad Mahrez tatsächlich plötzlich allein vor dem Tor. Der Ex-ManCity-Spieler liess sich die Chance nicht nehmen – 3:2 für Algerien.

Auf einmal war Ralf Rangnicks Team als Gruppendritter draussen. Der Schock stand den Österreichern ins Gesicht geschrieben. Aber die Partie war noch nicht fertig. Über die linke Seite ging es nochmals nach vorne. Eine Flanke legte Michael Gregoritsch von der Grundlinie zurück und der soeben eingewechselte Sasa Kalajdzic traf per Kopf zum umjubelten 3:3. Wenige Sekunden später war das Spiel vorbei – und Österreich gerettet.

Herrliches 1:1 der Algerier

Vor dieser heissen Schlussphase war Rangnicks Mannschaft gegen die Algerier 2 Mal in Führung gegangen. Marko Arnautovic traf mit der ersten nennenswerten Chance des Spiels und nach einem Traumpass von David Alaba zum 1:0. Kurz vor der Pause glich Algerien durch Rafik Belghali aus: Nachdem der Ball von der Stange der Eckballfahne glücklich zurückgeprallt war, setzte der 24-Jährige zum Solo an und vernaschte sämtliche Gegenspieler.

Die 2:1-Führung Österreichs durch Marcel Sabitzer nach einem perfekten Angriff über Goalie Alexander Schlager und Konrad Laimer (55.) hielt weniger lang. Nur 5 Zeigerumdrehungen später stand es 2:2 – es war der erste Streich von Mahrez, der auch hier von einem Zuspiel Aouars profitierte.

Argentinien mit 3 Standard-Toren

Das bereits als Gruppensieger festgestandene Argentinien trat gegen WM-Debütant Jordanien mit einer B-Mannschaft an. Lionel Messi wurde ebenso geschont wie etwa Enzo Fernandez und Rodrigo De Paul. Am Ende schaute im Dallas-Stadion ein 3:1-Erfolg heraus – mit dem einzigen Makel, dass Emiliano Martinez erstmals bei dieser WM hinter sich greifen musste.

Zu reden gab einmal mehr Superstar Messi. Argentiniens Nummer 10 war nach einer Stunde eingewechselt worden und trat 20 Minuten später zu einem Freistoss an. Messi zirkelte den Ball an der argentinischen Mauer, die sich neben die jordanische Mauer gestellt hatte, vorbei ins Netz zum 3:1. Goalie Yazeed Abulaila schaute der Kugel nur verdutzt nach.

Für die weiteren Tore Argentiniens waren Giovani Lo Celso (Freistoss/19.) und Lautaro Martinez (Foulelfmeter/31.) zuständig. Jordaniens Ehrentor erzielte Musa Al-Tamari zum zwischenzeitlichen 1:2 (55.).

So geht's in den 1/16-Finals weiter

2. Juli, 21:00 Uhr, Los Angeles: Spanien – Österreich

3. Juli, 05:00 Uhr, Vancouver: Schweiz – Algerien

4. Juli, 00:00 Uhr, Miami: Argentinien – Kap Verde

FIFA WM 2026