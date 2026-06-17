Österreich bezwingt WM-Debütant Jordanien in der Gruppe J in San Francisco mit 3:1.

Ein Sonntagsschuss von Romano Schmid, ein Eigentor sowie ein Penalty bringen Rot-Weiss-Rot den ersten Dreier an einer WM seit 36 Jahren.

Im anderen Spiel der Gruppe J führt Lionel Messi Argentinien mit einem Hattrick zum Auftaktsieg.

Es lief die 76. Spielminute, als Österreich nur wenige Minuten nach einem annullierten Treffer erneut zu einem Eckball kam. Erneut lag der Ball nach einem Kopfballduell nahe dem Fünfmeterraum im Tor. Und diesmal zählte der Treffer zum 2:1. Es war ein Eigentor von Yazan Al-Arab, via dessen Hinterkopf die Kugel in die Maschen flog.

Die erneute österreichische Führung war aus jordanischer Sicht äusserst bitter. Der WM-Debütant hatte gegen das favorisierte Team von Ralf Rangnick einen mutigen Auftritt gezeigt. Im zweiten Durchgang war man über weite Strecken gar das bessere Team gewesen. Das Führungstor wollte aber nie gelingen.

Arnautovic macht vom Punkt alles klar

Dass das 1:2 ein Schock war, liess sich angesichts der folgenden Minuten erkennen. Jordanien wirkte plötzlich entkräftet, eine gefährliche Gelegenheit spielte es bis zum Schluss nicht mehr heraus. Tief in der Nachspielzeit kam es gar noch schlimmer für das Team von Jamal Sellami.

Nachdem ein Querpass Marko Arnautovics dem grätschenden Salem Obaid an die Hand gesprungen war, entschied der Schiedsrichter nach einem kurzen Videostudium auf Penalty. Arnautovic, mittlerweile auch schon 37-jährig, verwandelte souverän und erzielte damit seinen ersten WM-Treffer.

Die Partie wurde in der Folge nicht mehr angepfiffen. Österreich konnte bei der Rückkehr auf die WM-Bühne nach 28 Jahren den ersten Sieg seit 1990 bejubeln. Dass dieser eher glücklich zustande kam, dürfte den Protagonisten egal sein.

Schmeichelhafte Führung zur Pause

In der ersten Halbzeit hatte Österreich bereits nicht auf ganzer Linie überzeugen können. Die Jordanier waren offensiv die gefährlichere Mannschaft. Das einzige Tor gelang aber dennoch Rot-Weiss-Rot. Aus knapp 20 Metern brachte Romano Schmid sein Team mit einem Sonntagsschuss in Führung. Es war Österreichs erstes WM-Tor seit 1998.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kam Jordanien dem Ausgleich einige Male nahe. Nur zwei Minuten nach dem Gegentor traf Ali Olwan mit einem Kopfball die Latte, in der 33. Minute scheiterte Olwan mit einem Abschluss aus spitzem Winkel an Alexander Schlager.

Nach dem Seitenwechsel erzielte Olwan den verdienten Ausgleich. Der Stürmer hatte bei einem Konter viel Platz und netzte sehenswert zum verdienten 1:1 ein. Am Ende reichte dieser aber nicht zum Punktgewinn im ersten WM-Spiel.

So geht es weiter

In der zweiten Runde der Gruppe trifft Österreich am nächsten Montag um 19 Uhr Schweizer Zeit auf Argentinien. Jordanien misst sich am frühen Dienstagmorgen mit Algerien.

FIFA WM 2026