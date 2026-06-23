Algerien gewinnt gegen Jordanien in der WM-Gruppe J nach 0:1-Rückstand mit 2:1.

Das Team von Ex-Nati-Trainer Vladimir Petkovic dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit dank zwei Eckballtoren.

Im anderen Spiel der Gruppe gewinnt Argentinien mit 2:0 gegen Österreich.

Am Ende war es ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg für Algerien. Das Team von Vladimir Petkovic schaffte in der zweiten Halbzeit gegen Jordanien die Wende vom 0:1 zum 2:1 – und verhinderte damit das vorzeitige WM-Aus. Die Erleichterung war den Protagonisten nach dem Schlusspfiff anzusehen.

Anders die Gefühlslage bei Jordanien. Der WM-Neuling wehrte sich gegen spielerisch überlegene Algerier lange tapfer, konnte die Niederlage in der Schlussphase aber nicht mehr abwenden. Mit 0 Punkten aus zwei Spielen ist Jordanien als viertes Team vorzeitig ausgeschieden.

Al-Rashdan bringt Jordanien in Front

Dabei hatte das Spiel noch ganz nach dem Gusto der Jordanier begonnen. Zwar war Algerien in der ersten Halbzeit das gefährlichere Team. Nur ging die Petkovic-Eqipe fahrlässig mit den eigenen Chancen um. Riyad Mahrez scheiterte beispielsweise gleich zweimal frei vor Yazeed Abulaila (20./33.).

Nur drei Minuten nach der zweiten Chance des algerischen Captains schlug es auf der anderen Seite ein. Jordanien konnte eine kurze Druckphase mit dem 1:0 krönen. Ein Pass von Ehsan Haddad fand im Strafraum etwas glücklich den Weg zu Nizar Al-Rashdan, der mit dem Aussenrist direkt abzog und traf. Jordanien führte damit erstmals an einer WM.

Zwei Eckbälle ins Glück

Den 1:0-Vorsprung konnte die Mannschaft von Jamal Sellami auch nach der Pause lange behaupten. Algeriens Dominanz nahm allerdings sukzessive zu. Je länger die zweite Halbzeit andauerte, desto mehr zeichnete sich der Ausgleich ab. Dieser fiel in der 69. Minute, als der 1,90 m grosse Nadhir Benbouali bei einem Eckball am höchsten stieg und per Kopf platziert das 1:1 erzielte.

Nun hatten die Algerier Lunte gerochen. Der erlösende Ausgleich verlieh Petkovics Schützlingen noch einmal zusätzlichen Schwung. Jordanien konnte sich kaum mehr aus der eigenen Hälfte befreien. 13 Minuten nach Benboualis Tor konnte Algerien erneut jubeln, wieder nach einem Eckball. Amine Gouiri stand bei einem verlängerten Kopfball am richtigen Ort und traf zum vielumjubelten 2:1.

Beinahe wären die Nordafrikaner nach einem weiteren Eckball wenig später noch zum 3:1 gekommen. Ibrahim Maza scheiterte aber aus spitzem Winkel. Das dürfte dem Leverkusen-Spieler allerdings egal sein, denn kurz darauf war Algeriens Sieg Tatsache.

So geht es weiter

Damit kommt es am letzten Spieltag der Gruppe J zum entscheidenden Spiel um den zweiten Platz und das sichere Sechzehntelfinal-Ticket. Algerien trifft in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit in Kansas City auf Österreich. Im anderen Spiel fordert das bereits eliminierte Jordanien Gruppensieger Argentinien.

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