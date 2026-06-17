Portugal und die Demokratische Republik Kongo trennen sich an der WM 2026 mit 1:1.

Nach dem frühen Führungstreffer präsentieren sich die Lusitaner in Houston offensiv viel zu harmlos.

Im zweiten Spiel der Gruppe K treffen in der Nacht auf Donnerstag (04:00 Uhr) Usbekistan und Kolumbien aufeinander.

Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es in Houston so richtig laut: Ein kurz ausgeführter Eckball von Arthur Masuaku flog zur Mitte, wo Yoane Wissa völlig frei zum Kopfball kam. Bei den Portugiesen stimmte die Zuordnung im eigenen Strafraum überhaupt nicht. Goalie Diogo Costa hatte keine Chance, den Abschluss des Newcastle-Stürmers zu parieren.

Für die Demokratische Republik Kongo war der Treffer zum 1:1 das erste WM-Tor der Geschichte. Und ein verdientes obendrein. Portugal hatte das Spiel zwar über weite Strecken bestimmt, nach dem frühen Führungstreffer durch Joao Neves (6.) blieben gefährliche Aktionen aber weitgehend aus. Die Kongolesen ihrerseits waren mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel gekommen.

Spiel auf Augenhöhe

Der Ausgleich der Kongolesen veränderte die Partie nachhaltig. Von einem Klassenunterschied, der sich zumindest in den ersten 10 Minuten des Spiels angedeutet hatte, war plötzlich nicht mehr viel zu sehen, beide Teams kamen nun zu Chancen. Ein Traumtor von Cancelo (55.) per Fallrückzieher zählte wegen Abseits nicht. Auf der anderen Seite drosch Cédric Bakambu (57.) den Ball an den Pfosten, hatte seinen Körper zuvor aber etwas gar hart eingesetzt. Mit dem physischen Spiel der Kongolesen taten sich die Portugiesen allgemein schwer.

Ronaldo kaum zu sehen

Einen diskreten Auftritt legte Cristiano Ronaldo hin. Der mittlerweile 41-jährige Stürmer durfte von Beginn weg ran und avancierte damit zum ältesten Feldspieler, der je an einer Fifa-Endrunde in der Startelf stand. Ein Treffer blieb ihm verwehrt. In der zweiten Halbzeit kam er immerhin zu zwei Abschlüssen, wobei Bruno Fernandes einmal wohl besser platziert gewesen wäre. Nach Schlusspfiff stapfte Ronaldo alleine in Richtung Kabinengang.

Legende: Haderte des Öfteren Cristiano Ronaldo. imago images/Kirchner-Media

Während das 1:1 für die insgesamt zu harmlos aufgetretenen Portugiesen eine Enttäuschung ist, bejubelten die Kongolesen das Remis wie einen Sieg. Für die DR Kongo ist es der erste Punktgewinn an einer WM.

So geht es weiter

Portugals nächster Gegner wird am kommenden Dienstag Usbekistan sein. Die Partie findet in Houston statt, Anpfiff ist um 19:00 Uhr. Für die Kongolesen steht in der Nacht auf Mittwoch (04:00 Uhr) in Guadalajara das Spiel gegen Kolumbien an.

FIFA WM 2026