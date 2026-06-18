Kolumbien schlägt Usbekistan in der Gruppe K der WM 2026 in Mexiko-Stadt mit 3:1.

Luis Diaz ist mit einer Vorlage und einem Tor der überragende Mann auf dem Platz.

Im anderen Spiel in der Gruppe K kommt Portugal gegen die DR Kongo nicht über ein 1:1 hinaus.

40 Minuten dauerte es in Mexiko-Stadt, bis Kolumbien den tiefen Defensivblock Usbekistans knackte. Die favorisierten Südamerikaner hatten vor vielen eigenen Fans die Partie unter Kontrolle, mühten sich aber Angriff für Angriff am fünfköpfigen Abwehrverbund des Gegners ab. Bis Luis Diaz eine zündende Idee hatte.

Der Bayern-Angreifer flankte aus dem Halbfeld zentral vors Tor und überspielte damit nicht nur die Verteidigung, sondern auch das gesamte Mittelfeld. Im Strafraum lief Daniel Munoz ein und lenkte den Ball mit der Fussspitze direkt aus der Luft ins Tor – das verdiente 1:0 für den Favoriten.

Dass es ein Geniestreich von Diaz war, der das Führungstor ermöglichte, überraschte nicht. Der 29-Jährige war ein stetiger Aktivposten und hatte nach einer halben Stunde bereits den Pfosten getroffen.

Plötzlicher Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel kam Usbekistan dann plötzlich etwas besser ins Spiel. Den Lohn für den gesteigerten Mut erntete der WM-Debütant dann schnell. Kolumbien-Goalie Camilo Vargas stellte sich nach einem Abschluss ungeschickt an und lenkte den Ball an den Pfosten. In hohem Bogen flog er auf den Kopf von Abbosbek Fayzullaev, der unbedrängt einköpfelte. Der Ausgleich fiel nach einer Stunde und kam absolut überraschend.

Lange hielt das Resultat aber nicht. Nur fünf Minuten später lag der Ball im usbekischen Tor. Erneut in der Hauptrolle: Luis Diaz. Dieses Mal wurde der Flügelstürmer selbst freigespielt und schlenzte den Ball zum 2:1 in die Maschen. Auch hier half der Goalie jedoch unfreiwillig mit, Utkir Yusupov hätte diesen Schuss parieren müssen.

Kaum weitere Chancen

Nach den wilden fünf Minuten mit zwei Treffern flachte die Partie wieder etwas ab. Kolumbien drückte nicht mit letzter Kraft auf die Entscheidung und Usbekistan fehlte schlicht die Qualität, um zum erneuten Ausgleich zu kommen. Zwar suchte das von Weltmeister Fabio Cannavaro trainierte Team in der Schlussphase die Offensive, mehr als Halbchancen gab es aber nicht.

Fast blieb die Auswechslung von Diaz das einzige Highlight in der Nachspielzeit. Doch als das ganze Stadion in der 99. Minute schon mit dem Schlusspfiff rechnete, köpfelte Jaminton Campaz eine Flanke noch zum 3:1 ins Netz. Darauf antwortete Usbekistan noch mit einem Lattenknaller von Bekhruz Karimov. Dann war aber definitiv Schluss.

So geht's weiter

Usbekistan trifft am Dienstagabend (19:00 Uhr Schweizer Zeit) auf Portugal. Kolumbien misst sich in der Nacht auf Mittwoch (04:00 Uhr) mit der Demokratischen Republik Kongo.

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