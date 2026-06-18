Mitfavorit England startet in der Gruppe L mit einem 4:2-Erfolg über Kroatien ins WM-Turnier.

Im Dallas-Stadion endet eine wilde 1. Halbzeit mit 2:2. Im 2. Durchgang sichern Jude Bellingham und Marcus Rashford den «Three Lions» den Sieg.

In der anderen Partie der Gruppe L treffen um 01:00 Uhr Schweizer Zeit Ghana und Panama aufeinander.

Welche Worte fand Englands Trainer Thomas Tuchel wohl in der Halbzeitpause? Im mit über 90'000 Fans gefüllten Dallas-Stadion – dem grössten WM-Stadion – stand es nach 45 Minuten 2:2. Zweimal brachten es die «Three Lions» gegen Kroatien nicht fertig, eine Führung zu halten. Dann, kaum hatte Schiedsrichter Clément Turpin die 2. Hälfte angepfiffen, brannte England ein Offensiv-Feuerwerk ab.

Nach nur 85 Sekunden erzielte Jude Bellingham nach einem unwiderstehlichen Lauf den 3. Führungstreffer Englands. Via Innenpfosten traf der Real-Madrid-Star zum 3:2. Anschliessend verhinderte der starke Kroatien-Goalie Dominik Livakovic mit Paraden gegen Bellingham, Declan Rice, Harry Kane und Co. den 4. Gegentreffer.

Dieser fiel dann doch noch, jedoch erst in der 85. Minute durch Marcus Rashford. Der Joker schloss einen Konter nach einem Pass des ebenfalls eingewechselten Bukayo Saka souverän zum 4:2 ab. In den Minuten zuvor hatte sich die Partie merklich beruhigt. Kroatien blieb bei seiner Suche nach dem 3:3 grösstenteils harmlos.

Kane trifft im 2. Anlauf

In einer unterhaltsamen 1. Halbzeit waren die Engländer zweimal durch Stürmerstar Kane in Führung gegangen, Kroatien fand aber jeweils die passende Antwort. Die beiden Teams brauchten für ihre 2 Treffer jeweils nur genau so viele Torschüsse – undankbar für die beiden routinierten Goalies Jordan Pickford und Livakovic.

Wobei: Livakovic hatte in der 10. Minute den Strafstoss von Kane gehalten. Weil der kroatische Schlussmann aber zu früh die Torlinie verlassen hatte, musste der Elfmeter wiederholt werden. Kane verwandelte, erneut mit einem Schuss in die rechte untere Ecke, nun sicher zum 1:0 (12.). Er ist nun mit 5 Penaltytoren der erfolgreichste Schütze in der WM-Geschichte (ausgenommen Penaltyschiessen). Für keine Diskussionen hatte die Entstehung des Elfers gesorgt – Luka Modric traf den von hinten vorpreschenden Noni Madueke mit voller Wucht.

Neuerlicher Ausgleich kurz vor der Pause

Die Kroaten mussten sich erstmal sammeln, den Kopf liessen sie jedoch nicht hängen. Mit dem 1. Schuss auf Pickfords Tor in der 36. Minute gelang ihnen das 1:1. Martin Baturina leitete die Aktion mit einem feinen Zuspiel auf Petar Sucic selbst ein. Nach Sucics Ablage zog der Como-Akteur ansatzlos ab, Pickford war mit den Fingerspitzen noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Nur 6 Minuten später jubelte England aber bereits wieder über die Führung. Nach einem Corner von Declan Rice nickte Kane eiskalt zum 2:1 ein. Als vieles bereits auf eine knappe Pausenführung hindeutete, stand es plötzlich 2:2. Ein herrlicher Angriff Kroatiens über Mario Pasalic und Ivan Perisic wurde mit dem Treffer von Petar Musa belohnt (45.+6).

So geht's weiter

England kriegt es in 6 Tagen, erneut um 22 Uhr Schweizer Zeit, mit Ghana zu tun. Die Kroaten treffen ein paar Stunden später auf Panama.

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