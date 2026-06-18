Ghana schlägt Panama in der WM-Gruppe L dank eines Treffers in der 95. Minute mit 1:0.

Caleb Yirenkyi erzielt den goldenen Treffer nach einem Konter aus kurzer Distanz.

Im anderen Spiel in der Gruppe L gewinnt England dank einer Leistungssteigerung mit 4:2 gegen Kroatien.

Einen letzten Angriff fuhr Ghana tief in der Nachspielzeit in Toronto. Für einmal wurde schnell nach vorne gespielt, für einmal wurden die vorhandenen Räume genutzt. Und tatsächlich: Brandon Thomas-Asante brachte den Ball scharf in den Strafraum, wo Caleb Yirenkyi goldrichtig stand und aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Der späte Siegtreffer für Ghana, der K.o.-Schlag für Panama in der 95. Minute.

Die Zentralamerikaner verpassten somit ihren ersten WM-Punkt bei der zweiten Teilnahme an einer Endrunde auf äusserst bittere Weise. Eine ausgeglichene Partie, in welcher beide Teams ihre Phasen hatten, hätte eigentlich keinen Sieger verdient gehabt. Doch am Ende entschied ein einziger Moment in der Nachspielzeit die Partie zugunsten Ghanas.

Panama mutig

Panama versteckte sich während der gesamten Partie nicht und zeigte, dass es durchaus mithalten kann. Das Team von Trainer Thomas Christiansen lief zu Beginn hoch an und presste früh. Nach Ballgewinnen versuchten die Panamaer über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Die letzte Präzision – oder das nötige Quäntchen Glück – fehlte jedoch in den Strafraumaktionen.

Mit Fortdauer der Partie hatte Ghana das Zepter übernommen. Zu absoluten Topchancen kamen die Ghanaer aber selten. Wirkliche Torgefahr kreierten sie durch Standards. Der Ex-Basler Jonas Adjetey verpasste per Kopf zweimal einen möglichen Führungstreffer. Nach 65 Minuten wurde Jordan Ayew zudem im letzten Moment noch gestört, als er in eine flache Hereingabe grätschte. Die vermeintlich grösste Chance hatte der eingewechselte Thomas-Asante in der 89. Minute – er stand aber zuvor im Abseits. Wenige Minuten später ging dann aber alles auf.

Ati Zigi verletzt sich

Der auffälligste Akteur der 1. Halbzeit war Lawrence Ati Zigi gewesen. Der Ghana-Keeper, im Alltag in der Super League bei St. Gallen engagiert, wurde bereits in der 2. Minute ein erstes Mal gefordert. Mit einer spektakulären Parade verhinderte er einen frühen Rückstand. Danach flog er noch mehrmals durch den Strafraum, wurde dabei aber auch einmal hart abgeräumt.

Nachdem sich der 29-Jährige pflegen liess, hielt er zwar noch bis zur Pause durch, kehrte nach dem Seitenwechsel aber nicht mehr auf das Feld zurück. Benjamin Asare nahm seinen Platz ein. Wirklich geprüft wurde der 33-jährige Goalie, der als einziger in der heimischen Liga spielt, nicht mehr.

So geht's weiter

Ghana misst sich am Dienstagabend um 22:00 Uhr Schweizer Zeit mit England. Panama trifft in der Nacht auf Mittwoch um 01:00 Uhr auf Kroatien.

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