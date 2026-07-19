Legende: Zufrieden nach letztem Auftritt Frankreichs langjähriger Trainer Didier Deschamps. Reuters/Carlos Barria

Didier Deschamps verabschiedete sich trotz der Niederlage in seinem letzten Spiel als gefühlter Sieger. «Es war ein wunderschönes Erlebnis, ein Abenteuer mit dieser Mannschaft, mit der wir 8 Wochen zusammen verbracht haben», sagte der französische Nationaltrainer nach dem spektakulären 4:6 im kleinen WM-Final gegen England: «Das ist die WM. Es ist wunderschön, es gibt nichts Schöneres.»

Dass es im letzten Spiel nach 14 Jahren unter seiner Leitung nicht zu einem Sieg und WM-Bronze reichte, nahm der 57-Jährige sogar auf seine Kappe. «Das wir es nicht geschafft haben, ist natürlich meine Schuld, wir hätten in der ersten Halbzeit mehr tun müssen», sagte Deschamps. Die Enttäuschung, das Endspiel verpasst zu haben, sei natürlich da, aber: «Wir haben den Franzosen positive Emotionen bereitet.»

Mbappé: «Das wird die Legende von Deschamps nicht beschädigen»

Sein Captain Kylian Mbappé fand die Niederlage «für den Trainer sehr schade». Denn: «Wir wollten für ihn das Spiel gewinnen, ihm ein Geschenk machen», sagte der 27-Jährige: «Aber leider hatte man in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass wir ihn enttäuscht haben. Wir wollten ihm danke sagen, für alles, was er gemacht hat, aber dieses Spiel wird die Legende von Didier Deschamps nicht beschädigen.»

Dass er mit seinem Doppelpack (48./66.) seine WM-Ausbeute auf insgesamt 22 Tore schraubte und damit dem argentinischen Superstar Lionel Messi den Rekord abnahm, sieht Mbappé nur als vorübergehend an. «Leo trifft immer. Er wird morgen auf jeden Fall treffen», sagte er über den 39-jährigen Captain des Weltmeisters.

Tuchel begeistert ob der Einstellung seines Teams

Auf der Gegenseite hatte der bronzene Abschluss dieser wilden WM-Reise auch Thomas Tuchel nochmal alles abverlangt. «Es ist schwierig, das reicht für 4 Spiele», sagte Englands Nationaltrainer nach dem 6:4-Triumph, der zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten geboten hatte. «Massives Kompliment für die Mentalität», sagte Tuchel: «Das war absolut brillant.»

Ich habe mir Sorgen wegen der Körperlichkeit gemacht, aber ich hatte niemals Zweifel bezüglich der Mentalität.

Am Ende überwog auch bei Tuchel der Stolz über ein insgesamt erfolgreiches Turnier – trotz dem schmerzhaften Out gegen Argentinien im Halbfinal. «Wenn du siehst, wie diese Mannschaft kämpft, gibt das Energie», sagte der 52-Jährige: «Wir sind so müde nach diesen letzten Wochen. Frankreich hatte einen Tag mehr Ruhe, musste weniger reisen. Ich habe mir Sorgen wegen der Körperlichkeit gemacht, aber ich hatte niemals Zweifel bezüglich der Mentalität.»

Matchwinner Bukayo Saka sprach von einem «verrückten Spiel», das er mit 3 Toren massgeblich geprägt hatte. «Wir sind weiterhin enttäuscht, nicht im Final zu sein. Aber wir haben einen guten Abschluss geholt», sagte der Offensivstar des FC Arsenal.