Beim WM-Spiel Niederlande – Japan in der Gruppe F treffen die Nummern 8 und 18 der Weltrangliste aufeinander.

Legende: Gegen Usbekistan reichte es zu einem knappen Sieg Das niederländische Nationalteam. Imago/ANP

Zu den absoluten Titelfavoriten gehören die Niederlande an der WM 2026 nicht. Die enttäuschende Vorbereitung (1:2 gegen Algerien, 2:1 gegen Usbekistan) hat das Selbstvertrauen des Teams von Trainer Ronald Koeman nicht gestärkt.

Zudem fehlen der Nummer 8 im Fifa-Ranking einige wichtige Spieler wie Jurriën Timber (Arsenal), Matthijs de Ligt (Manchester United) oder Xavi Simons (Tottenham). «Wir müssen noch ein paar Schritte gehen», sagte Captain Virgil van Dijk vor dem Auftaktspiel am Sonntag in Dallas gegen Japan (22:00 Uhr, live bei SRF).

Fragezeichen um Depay

Die Niederlande verfügen mit Cody Gakpo (Liverpool) oder Donyell Malen (AS Roma) über prominente Namen in der Offensive, die eigentlich von Memphis Depay angeführt würde. Doch der Rekordtorschütze, der in der WM-Qualifikation einen Drittel der niederländischen Treffer erzielte, ist nach einer Saison mit mehreren Verletzungen noch nicht vollkommen fit.

«Er nähert sich Tag für Tag seinem Topniveau», sagt Koeman. «Er ist unser Top-Torschütze aller Zeiten und wir brauchen ihn.» Gegen Japan dürfte Depay vorerst auf der Bank Platz nehmen. Auch Stammtorhüter Bart Verbruggen ist fraglich.

Japan ist im Flow

Mit der Weltnummer 18 Japan treffen die Niederländer auf einen gefährlichen Gegner. Der WM-Achtelfinalist von 2022 qualifizierte sich im März 2025 als erstes Team überhaupt sportlich für die WM und feierte zuletzt 6 Siege in Folge, darunter gegen Brasilien und England.

Allerdings muss Japans Coach Hajime Moriyasu ebenfalls auf einen Schlüsselspieler verzichten: Captain Wataru Endo musste für das gesamte Turnier Forfait geben – und erklärte sogleich seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Viel lastet nun auf den Schultern von Regisseur Daichi Kamada von Conference-League-Sieger Crystal Palace.

Ob es den leicht favorisierten Niederländern gelingt, die prächtige Bilanz der Japaner in der Qualifikation – 13 Siege in 16 Spielen, 54:3 Tore – in eine geplatzte Seifenblase zu verwandeln?

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