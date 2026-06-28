In der ersten K.o.-Runde an der WM trifft die Schweiz auf einen alten Bekannten: Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic, der nun Algerien trainiert.

Legende: Führte Algerien an die WM und in die K.o.-Phase Vladimir Petkovic. Keystone/Eugene Hoshiko

Ausgerechnet Vladimir Petkovic stellt sich der Schweiz auf dem Weg in den WM-Achtelfinal in den Weg. Der 62-jährige Tessiner hat sich mit Algerien nach einem verrückten 3:3-Unentschieden gegen Österreich im letzten Match der Gruppenphase für die Sechzehntelfinals qualifiziert. Am Freitagmorgen kommt es in Vancouver (05:00 Uhr, SRF zwei) zum Wiedersehen mit der Schweiz.

Premiere für die Schweiz oder Algerien?

Die Schweiz und Algerien haben eines gemeinsam: Sie haben noch nie eine K.o.-Runde an einer WM überstanden. Dies wird sich für eine Nation bald ändern.

Algerien hat an diesem Turnier einen Steigerungslauf hingelegt. Auf das ernüchternde 0:3 im Startspiel gegen Argentinien folgte der 2:1-Sieg gegen Jordanien. Nach einem Rückstand drehten die «Wüstenfüchse» die Partie in der zweiten Halbzeit. Es war die Erlösung für die Algerier, die erstmals seit 2014 wieder an einer WM-Endrunde teilnehmen.

Die Auftritte Algeriens in der Gruppenphase

Es ist bei der 5. WM-Teilnahme erst das zweite Mal, dass sich Algerien für die K.o.-Runde qualifiziert. 2014 scheiterte der Afrikameister von 1990 und 2019 nach ansprechender Leistung am späteren Weltmeister Deutschland (1:2 n.V.). Petkovic könnte mit Algerien also Geschichte schreiben und das Land mit rund 45 Millionen Einwohnern erstmals erfolgreich in die nächste Runde der K.o.-Phase führen.

Ära Petkovic war eine erfolgreiche

Petkovic gehört mit seinem Punkteschnitt von 1,79 zu den erfolgreichsten Schweizer Nationaltrainern. Er coachte die Schweiz an der EM 2016 (Achtelfinal-Out gegen Polen), an der WM 2018 (Achtelfinal-Out gegen Schweden) und verabschiedete sich nach der EM 2021 aus der Schweiz. Der Sieg im Achtelfinal gegen Frankreich ging als einer der Höhepunkte in die Geschichte der Schweizer Nati ein. Dennoch stand Petkovic in der Deutschschweiz nicht in der Gunst der Medien.

Legende: Ein Bild aus dem Sommer 2010 Murat Yakin (rechts) trotzte mit dem FC Thun den Young Boys mit Coach Vladimir Petkovic ein 1:1 ab. Keystone/Peter Schneider

Petkovic, der seit Februar 2024 bei den Nordafrikanern im Amt ist, wurde bereits vor Turnierbeginn mit einer Vertragsverlängerung bis 2028 belohnt. Mit einem Sieg gegen die Schweiz bekäme er auch hierzulande wohl etwas mehr Anerkennung.

... und dann Kolumbien oder Ghana

Der Gewinner des Duells trifft im Achtelfinal erneut in Vancouver auf Kolumbien oder Ghana (7.7., 22:00 Uhr MESZ). Die «Cafeteros» hielten Portugal beim Gipfeltreffen der Gruppe K in Schach und sicherten sich Platz 1 dank eines 0:0. Ghana unterlag zwar Kroatien in der Gruppe L mit 1:2, schaffte es als einer der besten Gruppendritten aber dennoch in die K.o.-Phase.

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