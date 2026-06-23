Auf den schwerverletzten Ismaël Koné wird Kanada definitiv verzichten müssen. Zudem gibt es noch ein paar Fragezeichen.

Legende: Darf er sein Können gegen die Nati zeigen? Kanadas Schlüsselspieler Alphonso Davies trainierte zuletzt fleissig. Imago/ZUMA Press

Gleich mit 6:0 schoss WM-Co-Gastgeber Kanada am frühen Freitagmorgen Schweizer Zeit Katar aus dem Vancouver-Stadion. Doch das Schützenfest wurde durch die schwere Verletzung von Mittelfeldstar Ismaël Koné getrübt. Der 24-jährige Spielgestalter im Zentrum musste nach einem Foul wenige Minuten nach der Pause mit der Trage vom Feld gebracht werden. Die erschütternde Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch im linken Bein.

Das Turnier ist für Koné selbstredend vorbei – der Akteur von Sassuolo wird mehrere Monate lang pausieren müssen. Während Kanadas Nummer 8 für das Duell mit der Schweiz (Mittwoch, 21 Uhr Schweizer Zeit), in welchem es um den Gruppensieg geht, also definitiv ausfällt, gibt es bei 3 anderen Personalien noch Fragezeichen:

Alphonso Davies: Kanadas Superstar hat bei seinem Heimturnier noch keine Sekunde gespielt. Der Flügelspieler von Bayern München laboriert weiter an einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung. Ob der Captain ausgerechnet gegen die Nati seine Chance bekommt, steht noch in den Sternen. Trainer Jesse Marsch betonte immer wieder, dass man mit Davies äusserst vorsichtig umgehen möchte.

Kanadas Superstar hat bei seinem Heimturnier noch keine Sekunde gespielt. Der Flügelspieler von Bayern München laboriert weiter an einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung. Ob der Captain ausgerechnet gegen die Nati seine Chance bekommt, steht noch in den Sternen. Trainer Jesse Marsch betonte immer wieder, dass man mit Davies äusserst vorsichtig umgehen möchte. Stephen Eustaquio: Der 29-Jährige trainierte am Sonntag nicht mit dem Team – höchstwahrscheinlich eine Vorsichtsmassnahme. Am Montag kehrte er ins Mannschaftstraining zurück. Sollte Eustaquio gegen die Schweiz ausfallen, wäre das ein echtes Brett. Der Mann von Los Angeles Galaxy trägt anstelle von Davies die Captainbinde und ist ein Eckpfeiler im zentralen Mittelfeld.

Der 29-Jährige trainierte am Sonntag nicht mit dem Team – höchstwahrscheinlich eine Vorsichtsmassnahme. Am Montag kehrte er ins Mannschaftstraining zurück. Sollte Eustaquio gegen die Schweiz ausfallen, wäre das ein echtes Brett. Der Mann von Los Angeles Galaxy trägt anstelle von Davies die Captainbinde und ist ein Eckpfeiler im zentralen Mittelfeld. Alfie Jones: Wie Davies ist auch der grossgewachsene Abwehrspieler bei der WM noch nicht zum Zug gekommen. Der 28-jährige, kanadisch-englische Doppelbürger erholt sich weiter von einer langwierigen Knöchelverletzung. Jones, der bei Middlesbrough in der englischen Championship spielt, hat zwar erst 2 Länderspiele absolviert, wäre in der Innenverteidigung aber durchaus eine starke Alternative.

Marsch muss seine Equipe auf jeden Fall etwas umstellen. Am wahrscheinlichsten scheint derzeit, dass der 52-jährige Amerikaner seine Startelf auf zwei Positionen verändert: Nathan Saliba dürfte – wie ab der 57. Minute gegen Katar – Koné vertreten und Moïse Bombito könnte – wie ab der 46. Minute gegen Katar – in der Innenverteidigung für Derek Cornelius auflaufen.

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