Die WM neigt sich dem Ende zu. 16 Partien bleiben noch – nur 3 davon finden bei uns mitten in der Nacht statt.

Noch 16 Spiele: Das ist der Fahrplan bis zum Showdown am 19. Juli

Legende: Die WM ist noch nicht zu Ende für die Schweizer Nati. Alex Grimm/Getty Images

Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko geht es Schlag auf Schlag. 88 der 104 WM-Spiele sind absolviert, noch 16 der ursprünglich 48 Teams sind bei der grössten WM vertreten.

Schweizer Achtelfinal am Dienstag

Den 1. Achtelfinal zwischen Kanada und Marokko gibt es schon am Samstag zu sehen (ab 18:30 Uhr live auf SRF zwei). Bei 2 Achtelfinal-Paarungen (Mexiko - England und USA - Belgien) ist der Anpfiff bei uns mitten in der Nacht. Die Nati bestreitet am Dienstag, 7. Juli, um 22:00 Uhr Schweizer Zeit den letzten Achtelfinal gegen Kolumbien.

Nach diesem Spiel gibt es am 8. Juli einen Tag WM-Pause, ehe es mit den Viertelfinals losgeht. Diese finden ausschliesslich in den USA – in Boston, Los Angeles, Miami und Kansas City – statt. Der letzte Viertelfinal am 11. Juli ist der einzige, der bei uns mitten in der Nacht läuft.

Final am 19. Juli um 21:00 Uhr

Nach zwei Ruhetagen am 12. und 13. Juli finden am 14. und 15. Juli in Dallas respektive Atlanta die beiden Halbfinals statt. Den Abschluss markiert das Wochenende vom 18. und 19. Juli. Nach dem Spiel um Platz 3 in Miami am Samstag, steigt am Sonntag um 21:00 Uhr das grosse Endspiel im New-York-New-Jersey-Stadion.

FIFA WM 2026