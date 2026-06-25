Während Vinicius Junior die «Seleçao» mit einer Galavorstellung in die K.o.-Runde bei der WM zauberte und die Jagd auf den Titel so richtig eröffnete, gehörte hinterher all die Aufmerksamkeit Neymar und dessen Comeback auf der grossen Bühne. Der Superstar konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Und die ganze Welt schaute ihm beim Weinen zu.

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«Mein Herz rast. Ich bin so glücklich – zu 100 Prozent, ganz und gar glücklich», sagte Neymar nach dem 3:0 gegen Schottland. 981 Tage musste der einstige 222-Millionen-Mann wegen Verletzungen und anderer Probleme darauf warten, wieder das gelbe Trikot tragen zu dürfen. Als Vinicius und die anderen das letzte Gruppenspiel längst entschieden hatten und der Einzug in den Sechzehntelfinal klar war, schickte ihn Trainer Carlo Ancelotti in der Endphase tatsächlich auf den Platz. Die Fans auf den Tribünen in Miami waren aus dem Häuschen.

In seinen rund 20 Minuten blieb Neymar blass, er zeigte keine Tricks, er hatte kein Tempo – doch das kümmerte den 34-Jährigen nicht weiter. Er genoss den Moment und holte seine Kinder zu sich. Sein Töchterchen Mavi nahm er auf den Arm, seinen Sohn Davi Lucca knuddelte er, und seine schwangere Ehefrau Bruna Biancardi bekam ein Küsschen. «Es war grossartig», sagte Neymar.

Ich hoffe, dass er sich weiterentwickeln kann.

Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Marokko hat der Rekordweltmeister zwei ungefährdete Siege nachgelegt und ist im Turnier so richtig angekommen – die Reise soll am Ende zum sechsten Stern führen. Jetzt, mit der K.o.-Phase, beginne die WM erst richtig, stellte Vinicius klar. Er forderte von seinen Kollegen: «Wir müssen bereit sein, grosse Spiele zu machen – um Brasilien an die Spitze zu bringen.»

213 Millionen Nationaltrainer im Land fragen sich, ob Neymar beim geplanten Gipfelsturm noch einer der Antreiber sein kann. Oder ob er eher ein Bremsklotz ist. Vinicius scheint sich nicht so sicher zu sein. «Ohne Zweifel ist es ein sehr wichtiger Moment für uns alle, weil unser Idol zurückkehrt», sagte er. «Ich hoffe, dass er sich weiterentwickeln und uns im Verlauf des Turniers helfen kann – das ist das Wichtigste.» So oder so werden sicher wieder Tränen fliessen.

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