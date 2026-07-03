20:00 Uhr: Australien - Ägypten, Sechzehntelfinal 14
- Spielort: Dallas-Stadion, USA – Kapazität: 94'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 19:30 Uhr
- Zu Gast im SRF-Studio: Bruno Berner
Die Australier warten sehnlichst darauf, erstmals in ihrer Geschichte an einer WM ein Spiel nach der Gruppenphase zu gewinnen. Die Gelegenheit scheint günstig: Mit Ägypten wartet ein Gegner, der sich in der gleichen Lage befindet und keine Erfahrungen in WM-K.o.-Spielen hat. Ausserdem ist Superstar Mohamed Salah angeschlagen. Die defensiv starken und hartnäckigen «Socceroos» müssen allerdings in der Offensive zulegen, wollen sie den Achtelfinal (wo aller Wahrscheinlichkeit nach Argentinien der Gegner wäre) erreichen. Bisher haben sie lediglich zwei Treffer erzielt.
22:20 Uhr: Nati-Magazin
Alles Wissenswerte zur Schweizer Nationalmannschaft nach dem Sechzehntelfinal gegen Algerien erfahren Sie hier.
00:00 Uhr: Argentinien - Kap Verde, Sechzehntelfinal 15
- Spielort: Miami-Stadion, USA – Kapazität: 65'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:50 Uhr
Für Lionel Messi ist der Sechzehntelfinal quasi ein Heimspiel: Gespielt wird in Miami. Allerdings nicht im neuen Stadion von Messis Klub Inter Miami, sondern in der riesigen Heimstätte der Miami Dolphins. Nachdem der argentinische Superstar im letzten Gruppenspiel teilgeschont wurde, möchte er seine Torausbeute (ex aequo mit Kylian Mbappé 6) erweitern. Der überraschende Aussenseiter Kap Verde entpuppte sich bisher aber als hartnäckiger Gegner und ist mit drei Unentschieden ungeschlagen in die K.o.-Phase eingezogen.
03:30 Uhr: Kolumbien - Ghana, Sechzehntelfinal 16
- Spielort: Kansas-City-Stadion, USA – Kapazität: 73'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 03:20 Uhr
Auf dem Papier ist im Duell, das über den Schweizer Achtelfinal-Gegner entscheidet, Kolumbien der Favorit. Ghana hat seine Widerstandsfähigkeit in der Gruppenphase allerdings mehrfach unter Beweis gestellt. Gegen England gab's ein Unentschieden, gegen Kroatien eine knappe Niederlage. Dazu kam das 1:0 über Panama zum Auftakt. Die Kolumbianer wollen erstmals seit der WM 2014, als erst der Viertelfinal Endstation bedeutete, wieder eine K.o.-Runde überstehen.
05:35 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt
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