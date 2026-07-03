Die letzten drei WM-Sechzehntelfinals stehen an: Im Einsatz sind zwei Schwergewichte aus Südamerika.

Wer wird Schweizer Gegner? Das läuft in der Nacht auf Samstag

Legende: Gegner der Schweiz im Achtelfinal? Kolumbien (im Bild Gustavo Puerta) tritt gegen Ghana an. imago images/Gribaudi

20:00 Uhr: Australien - Ägypten, Sechzehntelfinal 14

Spielort: Dallas-Stadion, USA – Kapazität: 94'000

Dallas-Stadion, USA – Kapazität: 94'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 19:30 Uhr

19:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Bruno Berner

Die Australier warten sehnlichst darauf, erstmals in ihrer Geschichte an einer WM ein Spiel nach der Gruppenphase zu gewinnen. Die Gelegenheit scheint günstig: Mit Ägypten wartet ein Gegner, der sich in der gleichen Lage befindet und keine Erfahrungen in WM-K.o.-Spielen hat. Ausserdem ist Superstar Mohamed Salah angeschlagen. Die defensiv starken und hartnäckigen «Socceroos» müssen allerdings in der Offensive zulegen, wollen sie den Achtelfinal (wo aller Wahrscheinlichkeit nach Argentinien der Gegner wäre) erreichen. Bisher haben sie lediglich zwei Treffer erzielt.

22:20 Uhr: Nati-Magazin

Alles Wissenswerte zur Schweizer Nationalmannschaft nach dem Sechzehntelfinal gegen Algerien erfahren Sie hier.

00:00 Uhr: Argentinien - Kap Verde, Sechzehntelfinal 15

Spielort: Miami-Stadion, USA – Kapazität: 65'000

Miami-Stadion, USA – Kapazität: 65'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:50 Uhr

Für Lionel Messi ist der Sechzehntelfinal quasi ein Heimspiel: Gespielt wird in Miami. Allerdings nicht im neuen Stadion von Messis Klub Inter Miami, sondern in der riesigen Heimstätte der Miami Dolphins. Nachdem der argentinische Superstar im letzten Gruppenspiel teilgeschont wurde, möchte er seine Torausbeute (ex aequo mit Kylian Mbappé 6) erweitern. Der überraschende Aussenseiter Kap Verde entpuppte sich bisher aber als hartnäckiger Gegner und ist mit drei Unentschieden ungeschlagen in die K.o.-Phase eingezogen.

03:30 Uhr: Kolumbien - Ghana, Sechzehntelfinal 16

Spielort: Kansas-City-Stadion, USA – Kapazität: 73'000

Kansas-City-Stadion, USA – Kapazität: 73'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 03:20 Uhr

Auf dem Papier ist im Duell, das über den Schweizer Achtelfinal-Gegner entscheidet, Kolumbien der Favorit. Ghana hat seine Widerstandsfähigkeit in der Gruppenphase allerdings mehrfach unter Beweis gestellt. Gegen England gab's ein Unentschieden, gegen Kroatien eine knappe Niederlage. Dazu kam das 1:0 über Panama zum Auftakt. Die Kolumbianer wollen erstmals seit der WM 2014, als erst der Viertelfinal Endstation bedeutete, wieder eine K.o.-Runde überstehen.

05:35 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

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