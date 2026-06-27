Alles deutet auf den Iran als Nati-Gegner in der 1. K.o.-Runde an der WM 2026 hin.

Legende: Torschütze gegen Ägypten Auf Ramin Rezaeian und seine Kollegen dürfte die Nati im 1/16-Final treffen. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Seit dem 2:1-Sieg gegen Kanada am letzten Mittwoch wartet man im Schweizer Lager auf den Gegner in den WM-Sechzehntelfinals in Vancouver (3. Juli, 5:00 Uhr Schweizer Zeit). Nach den Partien vom Freitagabend Lokalzeit gibt es nur noch zwei mögliche Optionen: den Iran und Algerien.

Mit 76 % klar am wahrscheinlichsten ist das Duell laut The Athletic mit dem Iran, der die Gruppe G auf dem dritten Rang abgeschlossen hat. Schafft es der Iran als einer der besten acht Gruppendritten in die K.o.-Phase, trifft er fix auf die Schweiz.

Fast alles spricht für den Iran

Algerien kommt nur noch in Frage, wenn man gegen Österreich Remis spielt. Dann würden die Perser vorzeitig ausscheiden. Laut Datenmodell besteht dafür nur eine 24-prozentige Chance.

Ein Duell mit dem Iran wäre eine Premiere. In der Schweizer Länderspielgeschichte traf die Nati noch nie auf das Land mit rund zehnmal mehr Einwohnern. Endgültig feststehen wird der Schweizer 1/16-Final-Gegner nach den letzten Spielen (in der Nacht auf Sonntag).