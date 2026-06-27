Seit dem 2:1-Sieg gegen Kanada am letzten Mittwoch wartet man im Schweizer Lager auf den Gegner in den WM-Sechzehntelfinals in Vancouver (3. Juli, 5:00 Uhr Schweizer Zeit). Nach den Partien vom Freitagabend Lokalzeit gibt es nur noch zwei mögliche Optionen: den Iran und Algerien.
Mit 76 % klar am wahrscheinlichsten ist das Duell laut The Athletic mit dem Iran, der die Gruppe G auf dem dritten Rang abgeschlossen hat. Schafft es der Iran als einer der besten acht Gruppendritten in die K.o.-Phase, trifft er fix auf die Schweiz.
Fast alles spricht für den Iran
Algerien kommt nur noch in Frage, wenn man gegen Österreich Remis spielt. Dann würden die Perser vorzeitig ausscheiden. Laut Datenmodell besteht dafür nur eine 24-prozentige Chance.
Ein Duell mit dem Iran wäre eine Premiere. In der Schweizer Länderspielgeschichte traf die Nati noch nie auf das Land mit rund zehnmal mehr Einwohnern. Endgültig feststehen wird der Schweizer 1/16-Final-Gegner nach den letzten Spielen (in der Nacht auf Sonntag).