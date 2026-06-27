Seit dem 2:1-Sieg gegen Kanada am letzten Mittwoch wartet man im Schweizer Lager auf den Gegner in den WM-Sechzehntelfinals in Vancouver (3. Juli, 5:00 Uhr Schweizer Zeit). Nach den Partien vom Freitagabend Lokalzeit gibt es nur noch zwei mögliche Optionen: den Iran und Algerien.
Mit 92 % klar am wahrscheinlichsten ist das Duell laut The Athletic mit dem Iran, der die Gruppe G auf dem dritten Rang abgeschlossen hat. Schafft es der Iran als einer der besten acht Gruppendritten in die K.o.-Phase, trifft er fix auf die Schweiz.
Fast alles spricht für den Iran
Algerien kommt nur noch in Frage, wenn gleichzeitig
- Kroatien gegen Ghana punktet,
- die DR Kongo gegen Usbekistan gewinnt
- und die Algerier gegen Österreich Remis spielen.
Dann würden die Perser vorzeitig ausscheiden. Laut Datenmodell besteht dafür nur eine 8-prozentige Chance.
Ein Duell mit dem Iran wäre eine Premiere. In der Schweizer Länderspielgeschichte traf die Nati noch nie auf das Land mit rund zehnmal mehr Einwohnern.