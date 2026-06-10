Legende: Hebt ab Die US-Amerikanerin Kennedy Wesley. Brad Smith/USSF/Getty Images

Chaotisches Ende eines «Freundschaftsspiels»: In der hitzigen Schlussphase der Partie zwischen Brasilien und der USA verteilte die Schiedsrichterin gleich acht Rote Karten – allerdings nur gegen die Gastgeberinnen.

Trainer Arthur Elias und drei seiner Co-Trainer wurden vom Platz gestellt. Auch die Spielerinnen Bia Zaneratto und Tarciane flogen in der hart geführten Partie vom Feld, wodurch Brasilien die Nachspielzeit nur noch zu neunt bestritt. Nach dem Schlusspfiff lief die Partie dann vollkommen aus dem Ruder. Zwei weitere Brasilianerinnen sahen nach Handgreiflichkeiten noch die Rote Karte und die Schiedsrichterin musste den Platz unter Polizeischutz verlassen.

Das Spiel, das zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien diente, endete vor über 55'000 Zuschauern in Fortaleza mit einem 1:0-Sieg für die US-Amerikanerinnen. Unter dem Jubel der Fans wurde die inzwischen 40-jährige Marta in der 80. Minute eingewechselt. Die sechsfache Weltfussballerin hofft, dass sie im nächsten Jahr bei der Heim-WM antreten kann.