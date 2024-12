Fortune für die Nati in Lausanne? Am Montag werden die Gruppen der Frauen-EM 2025 in der Schweiz ausgelost.

Legende: Gegen welche Gegner feuert Maddi die Nati an der EM an? Am 16. Dezember erfahren die Schweizerinnen, auf wen sie in der Vorrunde treffen. Claudio Thoma/freshfocus

Die Vorfreude der Schweizer Frauen-Nati auf die Heim-EM ist bereits jetzt enorm. Vom 2. bis 27. Juli will man hierzulande für ein veritables Fussballfest sorgen. Jetzt wird auch bekannt, wie die Vorrundengegnerinnen heissen. Am Montag, 16. Dezember, werden in Lausanne die Gruppen ausgelost. Die Schweiz befindet sich als Gastgeberin in Topf 1 und ist als Kopf der EM-Gruppe A gesetzt.

Übersicht der Lostöpfe:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Schweiz Italien Niederlande Finnland Spanien Island Schweden Polen Deutschland Dänemark Norwegen Portugal Frankreich England Belgien Wales

Ob es die Losfee gut mit dem Team von Pia Sundhage meint, könnte durchaus über Gedeih und Verderb entscheiden. In der nominell schwerstmöglichen Gruppe könnte die Schweiz auf England, Schweden und Portugal treffen. Im aktuellen Fifa-Ranking sind nur Finnland (26), Wales (29) und Polen (32) hinter der Nati (25) gelistet. Doch wozu die Schweizerinnen fähig sind, zeigten sie indes zuletzt mit dem Sieg über Frankreich.