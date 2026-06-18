Meister Servette Chênois und Vizemeister YB kennen ihre Gegnerinnen in der 2. Qualifikationsrunde für die Champions League.

Legende: Wollen sich auch auf internationaler Bühne beweisen Maria Jimenez (l.) von YB und Servettes Magdalena Sobal hier im Final der Women's Super League. Keystone/Peter Klaunzer

Servette Chênois und die Young Boys Bern haben sich in der abgelaufenen Saison der Women's Super League mit dem Einzug in den Playoff-Final die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation für die kommende Spielzeit gesichert. Dabei greifen beide Teams in der 2. von 3 Runden auf dem Weg in die 18 Teams umfassende Ligaphase ein.

Servette trifft dort in einem Mini-Turnier mit 4 Teams im Halbfinal am 5. August auf dem Meisterweg auf den belarussischen Champion Dinamo Minsk. Im Final/Spiel um Platz 3 sind 3 Tage später der isländische Meister Breidablik und Aktobe aus Kasachstan die möglichen Gegner.

YB duelliert sich auf dem Platzierungsweg erst mit St. Pölten, dem 2. der österreichischen Bundesliga. In der 2. Partie heisst der Gegner entweder Sporting aus Lissabon oder Seasters aus Odessa.

Die Sieger der Mini-Turniere qualifizieren sich für die finale Quali-Runde mit Hin- und Rückspiel. Die Zweitplatzierten rutschen in die 2. Europacup-Quali-Runde ab, die Tabellendritten gar in die 1. Runde und die Vierten scheiden ganz aus.