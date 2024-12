Am Dienstag haben sich sieben Teams die letzten Tickets für die EURO 2025 in der Schweiz gesichert.

Legende: Fahren an die EM Die Schwedinnen. IMAGO / TT

Skandinavien wird an der EM-Endrunde im Sommer 2025 in der Schweiz komplett vertreten sein. In den Playoffs sicherten sich Schweden (6:0 gegen Serbien) und Norwegen (3:0 gegen Nordirland) einen Platz an der EURO. Dänemark hatte sich sein Ticket schon in der Gruppenphase der Qualifikation gesichert.

Nach dem 0:0 im Hinspiel gegen Schottland machten auch die Finninnen mit einem 2:0-Heimsieg die Teilnahme perfekt. Portugal (2:1 gegen Tschechien), Polen (1:0 gegen Österreich), Belgien (2:1 gegen die Ukraine) und Wales (2:1 gegen Irland) komplettieren das Teilnehmerfeld der EURO.

Die Auslosung der Gruppen findet am 16. Dezember in Lausanne statt. Als Gastgeber ist die Schweiz im Topf 1 gesetzt und geht damit den Hochkarätern Spanien, Deutschland und Frankreich aus dem Weg. Das Eröffnungsspiel bestreiten die Schweizerinnen am 2. Juli 2025 im Basler St. Jakob-Park.

Die 16 Teams an der EURO 2025