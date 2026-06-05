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Gruppensieg in Liga A Deutschland sichert sich erstes WM-Ticket

Als erstes europäisches Team hat sich Deutschland für die Weltmeisterschaft 2027 qualifiziert.

05.06.2026, 22:49

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Mehrere Fussballspielerinnen in weissen Trikots umarmen sich auf dem Spielfeld.
Legende: 2027 geht's nach Brasilien für Deutschland. IMAGO / HMB-Media

In der Liga A der WM-Qualifikation ist am Freitagabend die erste Entscheidung gefallen. In Köln siegte Deutschland dank Toren von Debütantin Marie Müller (17.) und Carlotta Wamser (27.) mit 2:0 gegen Norwegen und ist damit einen Spieltag vor Schluss nicht mehr von Platz 1 der Gruppe 4 zu verdrängen. Damit sind die Deutschen als erstes europäisches Team direkt für die WM 2027 in Brasilien qualifiziert.

Neben den Gastgeberinnen hatten sich zuvor schon Australien, China, Japan, Nordkorea, Philippinen und Südkorea aus Asien sowie Neuseeland aus Ozeanien für die WM qualifiziert.

Spanien schlägt zurück

Im Spitzenspiel der Gruppe 3 feierte Spanien gegen England einen klaren 4:0-Heimsieg und übernahm damit die Tabellenführung. Damit haben die amtierenden Weltmeisterinnen die direkte Qualifikation am letzten Spieltag in der eigenen Hand.

Dänemark fehlt dank einem 2:1 gegen Schweden im abschliessenden Spiel der Gruppe 1 gegen Serbien nur noch ein Punkt, um das WM-Ticket zu lösen.

Übersicht WM-Qualifikation

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