Legende: Setzte sich mit der AS Roma im Final durch Alayah Pilgrim (vorne) gegen Juventus. imago images/Gribaudi/IImagephoto

Italien: Double für Pilgrims Roma

Die Schweizer Nationalspielerin Alayah Pilgrim gewinnt mit der AS Roma das Double. Nach der Meisterschaft entschieden die Römerinnen auch den Cup für sich. Im Final in Vicenza gegen Juventus Turin sorgte ein Tor von Manuela Giugliano in der 80. Minute für den 1:0-Sieg. Pilgrim kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Bei Juventus Turin spielte die Schweizer Natikapitänin Lia Wälti im defensiven Mittelfeld durch, Viola Calligaris sass auf der Bank.

Portugal: Zweitligist holt Cup

Torreense hat in Portugal für eine Sensation gesorgt. Als erster Unterklassiger holt das Team aus Torres Vedras den Cupsieg. Im Final setzte es sich gegen Sporting Lissabon nach Verlängerung mit 2:1 durch. Der 38-jährige Captain Stopira, der im WM-Kader der Kapverden steht, traf in der 112. Minute mittels Penalty zum Sieg. Am Donnerstag könnte für Torreense das nächste Highlight folgen. Dann spielt der 40 Kilometer nördlich von Lissabon beheimatete Klub im Playoff-Rückspiel gegen Casa Pia um den Aufstieg in die höchste Liga. Das Hinspiel daheim endete torlos. Ob als Erst- oder Zweitligist: Torreense wird in der nächsten Saison in der Europa League spielen.