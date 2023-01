Legende: Einst Olympia-Stadion, nun Schauplatz des WM-Eröffnungsmatchs Australien und Irland stehen sich am 20. Juli im Stadium Australia in Sydney gegenüber. Keystone/Martin Ruetschi

Frauen-WM: Grössere Bühne für das Startspiel

Wegen der regen Nachfrage nach Tickets wird die Eröffnungspartie der Frauenfussball-WM in Australien und Neuseeland im kommenden Sommer in einer Spielstätte mit mehr Fassungsvermögen ausgetragen. Der Weltfussballverband Fifa habe dem Antrag auf eine Verlegung in eine grössere Arena stattgegeben, teilte der australische Verband mit. Statt im neuen Allianz Stadium mit einer Kapazität von 42'500 Plätzen wird das Duell Australien vs. Irland am 20. Juli im Stadium Australia angepfiffen. Das ehemalige Olympiastadion in Sydney hat eine Kapazität von mehr als 82'000 Plätzen. Dort ist am 20. August auch der WM-Final geplant.