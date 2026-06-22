Legende: Neues Land, neues Kapitel Nadine Riesen freut sich über den Wechsel zu West Ham. West Ham United

Nati-Spielerin Nadine Riesen wechselt von Eintracht Frankfurt zu West Ham United.

Damit wird die 26-Jährige Teamkollegin der Nationalspielerinnen Seraina Piubel und Leila Wandeler.

Riesen unterschreibt bei den «Hammers» einen Vertrag über 3 Jahre.

Dass sich Nadine Riesen für die kommende Saison einem neuen Klub anschliessen wird, war bekannt. Zusammen mit Nati-Teamkollegin Géraldine Reuteler verabschiedete sich die Appenzellerin bereits aus der Stadt am Main. Seit Montag weiss man, wohin Riesens Reise geht: Die linke Aussenverteidigerin schliesst sich West Ham United an.

Beim Tabellenzehnten der abgelaufenen Saison stehen mit den Angreiferinnen Leila Wandeler und Seraina Piubel bereits zwei Schweizer Nati-Spielerinnen unter Vertrag. Auch Alisha Lehmann, die nun für Leicester City kickt, spielte einst für die Londonerinnen.

Für Riesen, die während 3 Jahren für Eintracht Frankfurt auflief, ist der Transfer nach England ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere. «Als ich vom Interesse von West Ham an mir hörte, war ich total begeistert. Es ist ein riesiger Verein mit einer stolzen Geschichte», äussert sie sich gegenüber ihrem neuen Klub.